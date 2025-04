Trump se da una semana para decidir si continúa ejerciendo de "mediador" entre Rusia y Ucrania tras su reunión con Zelenski

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este domingo que es necesario alcanzar pronto un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y añadió que el gobierno de Donald Trump dedicará la próxima semana a determinar si continuará como mediador.

"Debe suceder pronto. No podemos seguir dedicando tiempo y recursos a este esfuerzo si no va a dar frutos", declaró Rubio en el programa 'Meet the Press' de la NBC.

"Esta semana será muy importante, ya que debemos determinar si no queremos seguir involucrados en este proyecto o si es momento de centrarnos en otros asuntos", añadió.

Rubio habló un día después de que el presidente Donald Trump y el líder ucraniano Volodímir Zelenski se reunieran en Roma durante el funeral del papa Francisco para revitalizar los vacilantes esfuerzos por poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania.

Zelenski afirmó que la reunión podría ser histórica si logra el tipo de paz que espera, y un portavoz de la Casa Blanca la calificó de "muy productiva".

Rubio indicó que Washington ha postergado la imposición de sanciones a Rusia para permitir el funcionamiento de la diplomacia, pero advirtió que Trump tiene opciones para lidiar con cualquier parte que se resista a un acuerdo de paz.

"Si no sucede, si no se concreta, entonces, como Estado-nación, tenemos opciones para quienes consideramos responsables de no querer la paz", declaró el secretario de Estado norteamericano. "Pero preferimos no llegar a esa etapa todavía, porque creemos que cierra la puerta a la diplomacia".