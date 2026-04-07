Trump ataca de nuevo la isla de Jarg e Irán advierte a EEUU: responderá "más allá de la región" si cumple sus amenazas

¿Por qué es importante? A pesar de ser una pequeña isla —de unos 22 kilómetros cuadrados—, similar al tamaño de la ciudad de Ceuta, Jarg es capaz de recibir a ocho petroleros simultáneamente y de ella salen hasta tres millones de barriles de crudo diariamente.

El ejército de Estados Unidos ha realizado ataques contra la isla iraní de Jarg, un enclave estratégico clave para la exportación del petróleo iraní. Este es el segundo ataque a Jarg, una isla de apenas 22 kilómetros cuadrados, que Irán ha minado por completo ante el temor de una intervención estadounidense. El presidente Donald Trump, tras los primeros bombardeos el 14 de marzo, afirmó no haber dañado la infraestructura petrolera por "decencia". Trump ha insinuado la posibilidad de "tomar" la isla, comparando esta estrategia con la influencia de EE.UU. en el sector petrolero de Venezuela. Jarg, vital para la economía iraní, es capaz de manejar tres millones de barriles de crudo diariamente.

El ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra objetivos militares en la isla iraní de Jarg, según confirma el medio de comunicación Axios, citando a un alto funcionario estadounidense anónima. Se trata del segundo ataque de Estados Unidos contra la isla, de la que sale el 95 % del petróleo iraní, un enclave estratégico de apenas 25 kilómetros cuadrados que fue minado por completo por Irán ante el temor de una eventual intervención de Estados Unidos.

Los primeros ataques contra esta isla los llevaron a cabo el pasado 14 de marzo, cuando el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró haber llevado a cabo "uno de los bombardeos más poderosos" hasta la fecha contra Jarg y se jactó de no haber atacado la infraestructura petrolera iraní situada allí "por razones de decencia".

Lo cierto es que este mismo lunes escuchamos a Trump reiterar que se "quedaría con el petróleo" iraní, poniendo en segundo lugar "hacer feliz a la gente" de su país. "Lamentablemente, al pueblo estadounidense le gustaría vernos regresar a casa", aseguró, defendiendo que él "cuidaría mucho mejor del pueblo iraní de lo que lo han cuidado hasta ahora" el régimen de los ayatolás.

Hace un mes, Trump abrió la posibilidad de "tomar" la isla de Jarg. "Tal vez tomemos la isla de Jarg, tal vez no", trasladaba, en su habitual tono que arroja más dudas que certezas.

La importancia de tomar Jarg

Trump comparó esta posible estrategia con la actuación de Estados Unidos en Venezuela a comienzos de año, donde, según dijo, Washington logró influir decisivamente en el sector petrolero tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

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Tomar la isla de Jarg es, en la práctica, bloquear absolutamente su economía. Incluso durante la guerra de Irak, en los años 80, Jarg fue bombardeada, pero aun estando dañada pudo seguir operativa y nunca ha dejado de funcionar.

A pesar de ser una pequeña isla —de unos 22 kilómetros cuadrados—, similar al tamaño de la ciudad de Ceuta o más pequeña que la isla canaria de La Graciosa, la importancia de este enclave está clara. Se encuentra a unos 25 kilómetros de la costa iraní, en el Golfo Pérsico, frente a las costas de Irak, Kuwait y Bahréin. Jarg es capaz de recibir a ocho petroleros simultáneamente y de ella salen hasta tres millones de barriles de crudo diariamente: es la joya de la corona de su 'oro negro', e Irán está dispuesta a defenderla a cualquier precio.

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