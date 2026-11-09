Trump pone en duda la legitimidad de las 'midterms': "¿Alguien cree realmente que fueron honestas?"

Sí, pero... La semana pasada dijo haber aceptados los resultados y reconoció que la guerra en Irán podía haber influido en el sentido de voto de los electores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la limpieza de los comicios de medio mandato del 3 de noviembre, que dieron el control del Congreso a los demócratas. En su red social, Truth Social, Trump puso en duda la honestidad de estas elecciones, sugiriendo que las encuestas estaban equivocadas y que las oleadas de votos anticipados hicieron imposible ganar. Además, insinuó que los sistemas informáticos utilizados en las votaciones son más determinantes que la voluntad de los votantes. Trump, quien aún no reconoce su derrota en las presidenciales de 2020, también anunció cambios en su equipo, sustituyendo a su jefa de Gabinete, Susie Wiles, por Stephen Miller.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes la limpieza de los comicios de medio mandato que el pasado 3 de noviembre asestaron un duro golpe a su partido y concedieron el control de las dos Cámaras del Congreso a la oposición demócrata.

"¿Alguien cree realmente que estas 'elecciones' fueron honestas? ¿Cómo pudieron estar tan equivocadas las encuestas?", escribió en su red social, Truth Social, en lo que supone la primera vez que el mandatario pone en duda la limpieza de esos comicios.

"Algunas 'oleadas' de votos anticipados fueron tan masivas que resultaba imposible ganar, sin importar cuánta gente acudiera a votar", añade el mensaje del republicano, que concluye diciendo que "¡Todo gira en torno a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!".

Trump, que sigue sin reconocer su derrota en las presidenciales de 2020 ante Joe Biden, ha insistido en cuestionar la fiabilidad del sistema de voto por correo, sembrando dudas sobre la limpieza de los procesos electorales en Estados Unidos.

En el mensaje, el magnate inmobiliario parece querer poner también en duda la fiabilidad de los sistemas informáticos utilizados por los estados en las votaciones, insinuando que su funcionamiento pesa más en el resultado que la propia voluntad de los votantes.

Cambio de relato

Hasta ahora, Trump no había cuestionado los resultados de las elecciones celebradas el pasado martes e incluso había reconocido que la guerra que inició contra Irán y sus políticas migratorias habrían inclinado a sus votantes a votar contra el Partido Republicano.

El presidente también había manifestado su disposición a trabajar con los demócratas en el Congreso a partir de enero, cuando arranca la nueva legislatura.

Por otra parte, anunció el viernes que sustituiría a su jefa de Gabinete, Susie Wiles, por el hasta ahora subjefe de Gabinete para políticas generales, Stephen Miller, considerado el principal arquitecto de la draconiana política migratoria de su Administración.

Los comicios del pasado 3 de noviembre sirvieron para renovar los 435 asientos de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir también a gobernadores y otros cargos locales.

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