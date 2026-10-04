Trump no ve peligro en la IA, pero la controlará: el republicano anuncia la creación de una división para gestionar la inteligencia artificial

¿Qué ha dicho? El líder estadounidense ha anunciado que el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, será el máximo responsable de la nueva 'Fuerza de Superinteligencia'.

Donald Trump ha minimizado las advertencias sobre la inteligencia artificial (IA) de importantes desarrolladores y figuras como Elon Musk, aunque ha decidido crear un departamento para gestionarla. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional, liderará la nueva 'Fuerza de Superinteligencia', un organismo de la Casa Blanca encargado de la gestión federal del desarrollo de la IA en el país. Clayton colaborará con Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio. Esta fuerza coordinará esfuerzos gubernamentales para asegurar que Estados Unidos lidere en superinteligencia y protegerá los intereses de los estadounidenses.

Donald Trump no ve peligros en la inteligencia artificial pero necesita controlarlo todo. El presidente de Estados Unidos ha restado importancia a todos los avisos sobre la IA que importantes desarrolladores e incluso Elon Musk han lanzado durante las últimas semanas. Algo que no es óbice para que ahora haya decidido desarrollar un departamento solo para gestionarla.

El republicano ha anunciado este domingo que el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, será el máximo responsable de la nueva 'Fuerza de Superinteligencia', el organismo dependiente de la Casa Blanca dedicado a la gestión federal sobre el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Clayton compartirá responsabilidades con el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, según ha anunciado el mandatario en sus redes sociales, empleando el nuevo término que ha acuñado para describir todo lo relacionado con la inteligencia artificial.

"La 'Superfuerza de Inteligencia' tiene la tarea de coordinar el esfuerzo del Gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga aportando al mundo de la superinteligencia, que muchos dicen que es más grande que la Revolución Industrial e Internet, y protegerá los intereses y mejorará las vidas de todos los estadounidenses", ha señalado.

La 'Fuerza de Superinteligencia', ha apuntado finalmente, "coordinará la colaboración del Gobierno federal con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas de superinteligencia".

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