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Trump tacha de "fuerzas negativas" a quienes advierten sobre la inteligencia artificial: "Quien gane con la IA, gana"

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos no navega en las mismas aguas que Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk, que estos últimos días han alertado seriamente sobre los crecientes riesgos de la inteligencia artifial: "Están planteando cosas que no van a suceder".

El presidente de EEUU, Donald Trump. El presidente de EEUU, Donald Trump.Reuters
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El debate está sobre la mesa y Donald Trump, cómo no, es la nota discordante. El presidente de Estados Unidos no navega en las mismas aguas que Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk, que estos últimos días han alertado seriamente sobre los crecientes riesgos de la tecnología y, en concreto, de la inteligencia artifial.

Para el republicano, que este fin de semana paseaba gorra por Irlanda, quienes piden regular IA son "fuerzas negativas". Tampoco cree que este tipo de tecnología sea capaz de acabar con la humanidad, como se ha venido diciendo.

"Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello, pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad", declaró Trump de visita en Irlanda.

El mandatario desestimó las peticiones de Amodei, el fundador de Anthropic, de ralentizar el desarrollo de la IA al argumentar que Estados Unidos debe mantener el liderazgo de esta tecnología ante China.

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