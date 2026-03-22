Rutte se pliega de nuevo ante Trump y afirma que la ofensiva en Irán es "fundamental" para acabar con su capacidad nuclear

¿Qué ha dicho? El secretario general de la OTAN ha asegurado que el presidente de Estados Unidos está haciendo un mundo más seguro. "La acción del presidente es crucial", ha defendido.

Tras tres semanas de guerra, Irán ha lanzado su ataque más mortífero, con casi 200 civiles heridos. Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, observa que el conflicto está perdiendo sus líneas rojas. Los ataques de Israel y Estados Unidos han causado más de 1.400 muertes en Irán. En Tabriz, un ataque dejó una imagen desgarradora al rescatar los cuerpos de dos niños. Rodríguez critica el "gansterismo" geopolítico de Trump, mientras que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, defiende que las acciones de Trump son cruciales para la seguridad mundial. La situación se intensifica con misiles iraníes alcanzando la base militar de Diego García, lo que Netanyahu utiliza para pedir ayuda internacional.

Tras tres semanas de guerra, Irán lanzó anoche su ataque con más víctimas, casi 200 heridos, todos ellos civiles. El profesor de Relaciones Internaciones Pedro Rodríguez ha señalado al respecto que "este es un conflicto en el que cada vez hay menos líneas rojas, tanto de Estados Unidos e Israel como Irán".

En Irán, los ataques israelíes y estadounidenses han matado ya a más de 1.400 personas. En Tabriz, al noroeste de Irán, un ataque ha dejado una imagen desgarradora del rescate entre los escombros de los cuerpos de dos niños fallecidos.

Para Pedro Rodríguez, "la guerra está evidenciando todo este año de 'gansterismo' geopolítico practicado por Donald Trump". Sin embargo, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, no ve este 'gansterismo' por parte del presidente de Estados Unidos, sino que considera que el mandatario estadounidense está haciendo un mundo más seguro.

Rutte: "La acción de Trump es crucial"

"Es fundamental que Estados Unidos esté llevando a cabo esta acción para eliminar la capacidad nuclear y misilística (de Irán). Es una amenaza existencial para Israel, para la región, para Europa y para el mundo entero", ha defendido Rutte en una entrevista con 'Fox News', donde ha añadido: "Es crucial y necesario que Estados Unidos esté haciendo esto".

En lo referente al estrecho de Ormuz, el secretario general de la OTAN ha afirmado que es necesario "colaborar" con los 22 países que firmaron un documento en el que decían estar "listos" para contribuir a garantizar el paso seguro por esta ruta estratégica. "Debemos colaborar con estos 22 países, la mayoría de ellos de la OTAN, para determinar qué es lo que hace falta para garantizar que el estrecho de Ormuz se abra y nos aseguremos de la libre circulación", ha señalado.

Estas declaraciones llegan 24 horas después de que dos misiles aparentemente iraníes atravesasen casi 4.000 kilómetros para atacar la base militar de Diego García. Para el secretario del Tesoro de Trump, esto fue una "actuación desesperada": "Lo que vemos son lobos solitarios; el misil balístico intercontinental de alcance medio que se lanzó ayer desde esos dos misiles es un acto de desesperación", defendió.

Sin embargo, esto no impide que Netanyahu pida ayuda y declare que "es hora de que los líderes del resto de los países se sumen". Así, 22 días después de su inicio, la guerra parece estar fuera de control.

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