"Son personas horribles que matan a nuestra gente": Trump avisa a Venezuela de que pronto iniciará ataques terrestres

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU afirma que han perdido a más de 300.000 estadounidenses por culpa de las drogas y define la situación actual "como una guerra".

Donald Trump ha declarado que mantendrá silencio sobre sus planes respecto al petróleo venezolano, afirmando que "no sería muy inteligente" revelar detalles que deben permanecer en secreto. Sin embargo, ha anunciado futuros "ataques por tierra" contra personas involucradas en el tráfico de drogas, no contra Venezuela. Según Trump, más de 300.000 estadounidenses han muerto por drogas, describiendo la situación como una "guerra". Recientemente, la Guardia Costera y la Marina de EEUU interceptaron un barco con petróleo venezolano, aumentando la tensión con el gobierno de Maduro. Además, Trump criticó a Colombia, sugiriendo que el presidente Gustavo Petro será el próximo objetivo en la lucha contra el narcotráfico.

Donald Trump dice que va a guardar silencio. Lo dice, al menos, en la cuestión del petróleo de Venezuela. En la cuestión sobre sus planes con el crudo venezolano. El presidente de EEUU, en un acto en el Despacho Oval, ha afirmado que "no sería muy inteligente" decir nada sobre un tema que deben "mantener un poco en secreto".

Eso sí, lo que sí ha dicho el republicano es que pronto van a comenzar los ataques por tierra... dejando un matiz: "No son ataques terrestres sobre Venezuela. Son ataques terrestres sobre gente horrible que trae drogas y mata a nuestra gente".

Y es que Trump ha vuelto a expresar que en estos últimos tiempos, y según sus cifras, EEUU ha perdido a más de 300.000 personas por culpa de las drogas y define la actual situación "como una guerra".

Todo, tras la interceptación e incautación de la Guardia Costera y de la Marina de EEUU a un navío con bandera de Guyana y sancionado por transferencias ilícitas. En su interior, petróleo venezolano, en lo que supone otro escalón más en la cada vez mayor tensión y presión de Washington sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Una que lleva ya tiempo. Una que ha dejado unos 80 muertos en aguas del Caribe por ataques estadounidenses a presuntas narcolanchas con supuestos narcotraficantes a bordo. Según dicen, pertenecen a redes en las que están involucrados tanto el Ejecutivo como el Gobierno de Maduro.

Trump, ante estos ataques, ha incluso bromeado para insistir en el éxito y la legitimidad de este operativo: "¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo".

"Ahora tenemos una frontera sólida. Hace un año y medio, millones de personas la cruzaban en masa. Ahora no hay nadie que entre por ahí. Tenemos un país sólido. Vamos a mantenerla así", ha insistido Trump.

El presidente de EEUU, además, ha dirigido sus críticas a Colombia después de asegurar que el presidente Gustavo Petro sería "el siguiente" en la lucha contra el narcotráfico. "Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína, pero es un país diferente a Venezuela. No estamos contentos, pero lo estamos deteniendo".

