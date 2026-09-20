Trump, Xi Jinping y los principales líderes de la IA: la cena en la Casa Blanca que podría definir el futuro de la tecnología

Sí, pero Lo cierto es que China y EEUU muestran dos posicionamientos distintos ante los avisos: Pekín quiere desarrollar y controlar frente a Washington, que opta por pisar el acelerador.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, reunirán esta próxima semana en la Casa Blanca a líderes de empresas de inteligencia artificial. Lo harán en medio del debate por regular su desarrollo y al que el presidente de EEUU se opone. De hecho, Trump ha llegado a lanzar una encuesta para rebautizar esta tecnología.

Y es que para Washington, la inteligencia artificial es una carrera con un adversario al que hay que ganar, porque "quien gane en IA, gana", llegó a sostener el presidente republicano.

Por su parte, para Pekín, se trata de una tecnología que hay que desarrollar, pero también controlar, puesto que "fomentar la confrontación y la competencia maliciosa solo perturbará el proceso de gobernanza global de la IA", según aseguró Guo Jiakun, portavoz de Exteriores.

A pesar de que los líderes de las empresas de inteligencia artificial, como el CEO de Anthropic, Dario Amodei, han pedido frenar, Trump prefiere pisar el acelerador. Prueba de ello es que este sábado anunció una futura "Fuerza IA", así como un "zar" para supervisar el sector: "El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", dijo.

En el otro lado está el gigante asiático, que, según Stuart Russell, "China regula la IA probablemente con más rigor que la Unión Europea". Ahora bien, tampoco proponen pisar el freno, sino que desarrollar y controlar. "Todas las partes deben trabajar juntas por una IA abierta, inclusiva y beneficiosa para todos", consideró Jiakun en su día. Es decir, China defiende modelos abiertos, cooperación internacional y una inteligencia artificial que siga bajo control humano.

Dos caminos distintos para una tecnología que empieza a dominar el mundo que se encontrarán este jueves en Washington. Lo harán durante una cena a la que también se ha invitado a algunos de los mayores líderes de la inteligencia artificial.

Dos caminos distintos para una tecnología que empieza a dominar el mundo.

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