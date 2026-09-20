Macron y Carney se reúnen y muestran unidad ante Trump en el Atlántico Norte: "Nuestra amistad es nuestra fuerza"

Los detalles Por su parte, Macron permanecerá hasta el lunes en el pequeño archipiélago francés frente a las costas de Terranova, en un viaje destinado a poner de relieve los vínculos entre Francia y Canadá y la defensa de la soberanía de los Estados en un Atlántico Norte cada vez más disputado, según el Elíseo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, visitó San Pedro y Miquelón para reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney. Este encuentro se produce tras el anuncio de un acuerdo sobre Groenlandia por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y en un contexto de acercamiento entre Canadá y la Unión Europea. Macron busca destacar los vínculos entre Francia y Canadá y defender la soberanía en el Atlántico Norte. La visita coincide con la propuesta de la UE para que Canadá se convierta en su primer "miembro asociado", fortaleciendo la cooperación en defensa, tecnología y seguridad del Ártico. Macron también abordará temas económicos y estratégicos durante su estancia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó este sábado a San Pedro y Miquelón, para reunirse este domingo con el primer ministro canadiense Mark Carney, en una visita que llega apenas un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un acuerdo sobre Groenlandia y en plena aproximación entre Canadá y la Unión Europea.

Por su parte, Macron permanecerá hasta el lunes en el pequeño archipiélago francés frente a las costas de Terranova, en un viaje destinado a poner de relieve los vínculos entre Francia y Canadá y la defensa de la soberanía de los Estados en un Atlántico Norte cada vez más disputado, según el Elíseo.

"Canadá se acerca a Europa", afirmó Macron a su llegada a San Pedro y Miquelón , y describió la visita como una oportunidad para dar un carácter "boreal" a esa relación y reforzar la "autonomía estratégica" que, según dijo, comparten Francia y Canadá. Es la primera visita oficial de un jefe de Gobierno de Canadá al archipiélago francés.

El encuentro se produce también pocos días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitara a Canadá a convertirse en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea. Se trata de una fórmula inédita cuyo contenido y encaje jurídico aún están por definir, aunque Carney acogió favorablemente la propuesta y ha defendido una relación mucho más estrecha entre Ottawa y Bruselas, que debería concretarse en la próxima cumbre UE-Canadá en octubre.

La propuesta contempla elevar la relación entre Canadá y la UE más allá del actual acuerdo comercial e impulsar la cooperación en sectores como defensa, minerales críticos, energía, inteligencia artificial, tecnología y seguridad del Ártico. Precisamente, Macron destacó la cooperación con Canadá y Dinamarca en materia de seguridad en el Ártico y anunció que Francia continuará participando en ejercicios conjuntos de defensa en la región.

"Nuestra estrategia polar, desde la investigación hasta nuestra estrategia militar, se consolida en estrecha relación con Canadá y Dinamarca", dijo. Trump anunció la víspera un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para reforzar la cooperación en materia de seguridad en el territorio ártico y ampliar la presencia estadounidense. El encuentro entre Macron y Carney tiene lugar a poca distancia relativa de Groenlandia, que en los últimos meses se ha convertido en uno de los principales focos de tensión geopolítica del Ártico.

La coincidencia temporal del anuncio de Trump da un significado adicional al encuentro entre Carney y Macron, quien celebró el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, al considerar que permitirá "calmar las cosas", reafirmar la soberanía danesa sobre el territorio ártico y reforzar la cooperación internacional. Francia y Canadá han defendido el fortalecimiento de sus vínculos y una mayor cooperación entre Ottawa y Europa en un momento de incertidumbre sobre la relación transatlántica.

Por su parte, el presidente francés señaló que ambos países defienden principios comunes, entre ellos la democracia, el Estado de derecho, el respeto del derecho internacional y un comercio "libre y justo". "Son países que quieren avanzar, hacer cosas juntos, con respeto", afirmó.

Para Francia, San Pedro y Miquelón representa una de sus pocas posiciones territoriales en América del Norte y una puerta de entrada al Atlántico Norte y al entorno ártico. París quiere reforzar su presencia en una región cuyo peso estratégico ha aumentado por la competencia entre las grandes potencias, las nuevas rutas marítimas y la importancia creciente de sus recursos naturales, según el Elíseo.

Macron y Carney abordan también asuntos económicos y estratégicos, entre ellos la pesca, la energía, las infraestructuras, las tecnologías avanzadas y la seguridad marítima. San Pedro y Miquelón afronta además problemas propios, como el declive demográfico, las dificultades de la industria pesquera y los efectos del cambio climático.

Asimismo, Macron tiene previsto reunirse durante su estancia con autoridades locales, representantes económicos y habitantes del archipiélago. La visita concluirá el lunes, cuando Macron abandone el territorio francés para continuar su agenda internacional en Nueva York, donde asistirá a la nueva sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

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