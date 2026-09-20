Giorgia Meloni establecerá un número máximo de extranjeros por aula y limitará el uso de velos en los colegios

Los detalles La presidenta italiana presentará esta medida por ley en el próximo Consejo de Ministros.

La presidenta italiana, Giorgia Meloni, quiere limitar el número de alumnos extranjeros por clase para que los italianos sigan siendo mayoría. Ahora hay 12 de cada 100 alumnos de fuera del país. Pero hay más, porque también limitará el uso del burka o niqab que cubran toda la cara.

"Si en una clase hay un solo niño que no entiende italiano, es probable que pueda aprender el idioma (...) Sin embargo, si el número de niños que no entienden el idioma aumenta considerablemente —o llega a constituir la mayoría—, ya ​​no se trata de integración, sino de abandono", ha asegurado para justificar la medida.

En concreto, la presentará por ley y exigirá a los padres de alumnos extranjeros con graves problemas de integración escolar que aprendan italiano. Según la primera ministra, interviniendo en la reunión de los jóvenes de su partido, Hermanos de Italia, el proyecto de ley se presentará en el próximo Consejo de Ministros.

"Vas al colegio con la cara descubierta, y en Italia, nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse. La igualdad entre hombres y mujeres es innegociable", ha sostenido en cuanto al uso de velos.

Por otro lado, también anunció que se llamarán 'institutos' los centros que ofrecen formación profesional para que "quede claro desde sus nombres que son escuelas de igual valor y que las personas que asisten a ellas tienen el mismo valor".

Sobre la educación, denunció los aprobados generales porque "la escuela para todos debe ser capaz de reconocer tanto los logros como las debilidades, debe ofrecer motivación a quienes van por delante y apoyo a quienes tienen dificultades", pero, "por otro lado, se pretende dar a todos una nota aprobatoria, se socava el mérito y se ocultan las carencias, perjudicando tanto a quienes necesitan motivación como a quienes necesitan apoyo".

"Por lo tanto, el primer deber de la escuela es evaluar al niño, enseñarle que el juicio existe, que los errores son útiles para el crecimiento y que la educación y el respeto se basan en las normas y no en su negación", subrayó la primera ministra.

Aseguró además que su Gobierno ha elevado "la financiación ordinaria para las universidades a su nivel más alto de la historia y con un fondo, "que asciende a 9.400 millones de euros, lo que supone un 25% más que en 2019".

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