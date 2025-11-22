Trump habla de violencia yihadista contra los cristianos tras el secuestro de 303 estudiantes y 12 profesores en Nigeria

El contexto En los días anteriores un grupo de hombres armados irrumpió en un oficio religioso en el país, matando a dos personas.

La Asociación Cristiana de Nigeria ha confirmado el secuestro de 303 estudiantes y 12 profesores en la escuela católica de St. Mary, en el estado de Níger, por parte de unos 60 individuos armados. El presidente de la CAN, el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, lamentó que 88 estudiantes inicialmente escapados también fueron capturados. Donald Trump ha calificado el incidente como violencia yihadista y ha amenazado con intervenir. Amina Mohammed, de la ONU, y el coordinador humanitario Mohamed Fall han condenado el secuestro, destacando la necesidad de proteger las escuelas. Ningún grupo ha reivindicado el ataque, pero las autoridades sospechan de grupos criminales conocidos como 'bandidos'.

La Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) ha confirmado que unos 60 individuos armados han secuestrado a 303 alumnos y 12 profesores en la escuela católica de St. Mary, situada al oeste del país en el estado de Níger. Ante esta situación, Donald Trump, presidente de EEUU, ha hablado de violencia yihadista contra los cristianos y ha amenazado con intervenir.

El presidente de la CAN en Níger, el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, ha compartido un comunicado en el que ha incrementado de forma sustancial el número de secuestrados, lamentando que 88 estudiantes que en un comienzo lograron escapar al final han sido apresados.

"Nos llama la atención que algunos padres, cuyos hijos creímos que habían escapado, han venido a preguntar por ellos. Nos picó la curiosidad, y entonces descubrimos que también habían sido secuestrados", ha expresado.

Y explica: "Esto supone que hay 303 estudiantes y 12 profesores secuestrados, lo que eleva el número a 315".

Según fuentes de 'Channels TV', varios hombres armados hicieron acto de presencia en el lugar en 60 motocicletas y una furgoneta. Consta un herido grave, el portero del colegio, que recibió varios disparos al comienzo del ataque.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de lo sucedido, pero las fuerzas de seguridad no descartan que se trate de un grupo conocido como 'bandidos', organizaciones criminales que se caracterizan por su violencia extrema y que basan sus finanzas en secuestrar a la población civil.

Amina Mohammed, secretaria general adjunta de la ONU, ha repudiado el secuestro y ha manifestado que las escuelas del país del que fue ministra de Medio Ambiente, deberían ser "santuarios para la educación y no objetivos". "Debemos proteger las escuelas y exigir responsabilidades", ha expresado.

El principal responsable de la ONU en el país, el coordinador humanitario Mohamed Fall ha denunciado este secuestro como "desgarrador" y lamentado especialmente que haya ocurrido solo días después de otro secuestro de 25 estudiantes en el estado de Kebbi, en el noroeste del país.

El secuestro se produce días después de que un grupo de hombres armados irrumpieran en un oficio religioso en Nigeria, matando a dos personas.

