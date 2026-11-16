Lindsay Clancy enfrentará un nuevo juicio a finales de marzo por el asesinato de sus tres hijos

El contexto El juez declaró nulo el anterior proceso al no lograrse un veredicto unánime del jurado popular.

El juez estadounidense William Sullivan ha citado a Lindsay Clancy, acusada de asesinar a sus tres hijos en 2023, para un nuevo juicio el 29 de marzo de 2027, después de que el proceso anterior fuera declarado nulo por falta de un veredicto unánime. La defensa solicitó desestimar los cargos y una investigación sobre un miembro del jurado que habría impedido dicho veredicto, mientras que la Fiscalía pidió restringir las comunicaciones públicas del caso. Clancy, quien intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada, ha admitido los hechos, pero su defensa alega psicosis posparto. Si es declarada culpable, enfrentará cadena perpetua sin libertad condicional.

El juez estadounidense William Sullivan citó este lunes a Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos pequeños en 2023, a un nuevo juicio para el 29 de marzo de 2027, tras declararse nulo el proceso anterior, según informaron varios medios.

El magistrado decidió durante una audiencia en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, en el estado de Massachusetts, que Clancy sea juzgada de nuevo seis meses después de que se diera por terminado el primer litigio tras no poder llegar el jurado a un veredicto unánime.

La semana pasada, el magistrado se opuso a la petición de la defensa para desestimar los cargos contra Clancy. Además, la defensa solicitó una investigación sobre un miembro del jurado al que acusa de haber impedido alcanzar el veredicto unánime, mientras que la Fiscalía pidió al juez que imponga una orden que limite las comunicaciones públicas del proceso para evitar un posible sesgo.

Por ahora, la Fiscalía no ha avanzado si seguirá adelante con los cargos de asesinato en primer grado u optará por otros menores en el proceso previsto para el próximo año.

Según recoge 'ABC News', Jennifer Sprague, una de las fiscales, defendió que Clancy debería volver a ser juzgada por un jurado, lo que podría sugerir que se mantendrá la acusación porque las condenas por otros delitos menores no se deciden con un jurado. La última audiencia previa al juicio se celebrará el 18 de marzo.

El polémico caso Clancy

Clancy, una exenfermera de 36 años, fue acusada de estrangular a sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, en enero de 2023, en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada. Ella ha reconocido los hechos, pero su defensa argumenta que sufrió psicosis posparto provocada por la errónea medicación, la depresión posparto y la bipolaridad.

En el juicio declarado nulo, todos los miembros del jurado, excepto uno, se inclinaban por declarar a Clancy no culpable, al pensar que cuando cometió los asesinatos no estaba en sus plenas facultades. Si en este nuevo proceso fuese finalmente declarada culpable, sería condenada a cadena perpetua sin libertad condicional.

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