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Según 'Fox'

Trump estaría valorando "seriamente" convertir Venezuela en el estado 51 de EEUU

Sí, pero... Delcy Rodríguez, presidenta interina del país, ha descartado tal opción porque si algo tienen los venezolanos "es que amamos nuestro proceso de independencia".

El presidente de EEUU, Donald TrumpEl presidente de EEUU, Donald TrumpReuters
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A Donald Trump no le vale con haber detenido a Nicolás Maduro con una intervención militar y haber comenzado a sacar barriles de petróleo de Venezuela para beneficio estadounidense, sino que también valora la idea de designar el país latinoamericano como el estado número 51 de EEUU.

Así lo ha aseverado John Roberts, periodista de Fox, quien asegura que es lo que le ha comentado el presidente estadounidense en una llamada telefónica que ha mantenido con él. "Esta considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país", ha afirmado en una publicación de X. Además, también ha recalcado que Trump insistió en que "allí hay 40 billones de dólares en petróleo".

No obstante, esta idea ha sido descartada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Eso no está previsto, jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia", ha explicado a los medios de comunicación al ser preguntada al respecto.

Rodríguez ha defendido la historia de Venezuela construida por la "gloria de hombres y mujeres que dieron su vida" por hacer del territorio "no una colonia sino un país libre". A pesar de todo, la presidenta interina ha insistido en que la cooperación con Washington sigue siendo buena.

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