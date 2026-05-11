Un tribunal boliviano declara en rebeldía a Evo Morales y pide detenerlo por no ir al juicio contra él por trata infantil

Fotografía de archivo del 19 de febrero de 2026 que muestra al expresidente de Bolivia Evo Morales durante un evento público, en Chimoré (Bolivia).

Los detalles El exmandatario está acusado de trata agravada de personas por supuestamente haber embarazado a una menor en 2016, cuando era presidente de Bolivia.

Un tribunal de Bolivia ha declarado en rebeldía al expresidente Evo Morales y ordenado su captura por no presentarse al juicio en el que se le acusa de trata agravada de personas, al supuestamente haber embarazado a una menor cuando era presidente. El juicio comenzó en Tarija, pero ni Morales ni sus abogados asistieron. La decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, anunció la "declaratoria de rebeldía" y la vigencia de órdenes de aprehensión. Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, protegido por sus seguidores. La defensa sostiene que el caso es político y que ya fue resuelto en 2020. La Fiscalía presentó más de 170 pruebas en su contra.

Un tribunal de Bolivia ha declarado este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales y ordenado su captura tras no presentarse al inicio del juicio en el que está acusado de trata agravada de personas por supuestamente haber embarazado a una menor cuando él era presidente.

El juicio comenzó a las 8:30 hora local (12:30 GMT) en la ciudad sureña de Tarija, bajo resguardo policial, aunque ni Morales ni sus abogados se presentaron, según ha informado EFE. La decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, ha dicho a los medios que se efectuó la "declaratoria de rebeldía" contra todos los acusados en este caso, entre ellos Morales, y también se ha ratificado la vigencia de mandamientos de aprehensión y arraigo.

La magistrada también ha manifestado que algunos documentos presentados recientemente, que solicitaron que el caso sea archivado, pasaron a ser "diferidos" o tratados en el desarrollo mismo del juicio, aunque no ha precisado cuándo continuará.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, desde octubre de 2024, por el proceso por presunta trata agravada de personas, y bajo la custodia de cientos de sus leales para impedir que se ejecute una orden de captura en su contra por este caso.

El exmandatario está acusado por supuestamente haber embarazado a una menor de 15 años en 2016, mientras era presidente de Bolivia. La defensa de Morales ha asegurado que el caso ya fue tratado en 2020 y resuelto, por lo que no debería ser procesado nuevamente, y también sostiene que "no hay víctima", por lo que la acusación en su contra supuestamente tiene una finalidad "política".

En su momento, la Policía no pudo ejecutar una orden de detención porque los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días, entre octubre y noviembre de 2024, para impedir el ingreso de los agentes a la zona en la que se mantiene resguardado.

En la fase preliminar de investigación del caso, a principios de 2025, un juez declaró la rebeldía del exmandatario, después de que el político no compareciera en dos ocasiones, al alegar una enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra.

En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente y, hace unos días, la Fiscalía de Tarija informó que se reunieron más de 170 pruebas de cargo en su contra para el juicio oral. En los últimos días, Morales no se ha referido directamente al caso, pero cuando se conoció sobre el inicio del juicio sostuvo en sus redes que "como no hallan nada" para procesarlo por otras acusaciones, "se inventan delitos" en su contra.

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