China elige a España para la fabricación del coche eléctrico y sortear los aranceles de Trump a días de su visita a Pekín

Los detalles El gigante SAIC Motor es el fabricante chino más afectado por los aranceles al vehículo eléctrico y quiere sortearlos produciendo en España. De hecho, quiere abrir una fábrica en Galicia.

El viaje del presidente Donald Trump a China busca más que diplomacia, pues incluye a líderes de grandes empresas tecnológicas y financieras como Nvidia, Apple, Tesla, Qualcomm, Exxon, Boeing, Blackstone, Citigroup y Visa. Trump busca acuerdos comerciales con China, similar a los que han llevado a España a ser el lugar elegido para la producción de coches chinos en Europa. SAIC Motor y Changan Motors planean abrir fábricas en Galicia y Aragón, respectivamente, para sortear aranceles. Además, otras firmas chinas consideran reutilizar plantas españolas en desuso. Esto podría generar empleo y estabilidad laboral en regiones como Almussafes.

El viaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a China del miércoles al viernes de esta semana va más allá de lo diplomático. Lo demuestran los invitados de Trump: los líderes de gigantes tecnológicos como Nvidia y Apple. Pero también con su amigo Elon Musk y Tesla; Qualcomm, la petrolera Exxon, el fabricante de aviones Boeing y grandes del sector financiero como Blackstone, Citigroup y Visa. Trump quiere a la élite empresarial junto a él en la mesa. Busca acuerdos comerciales con los chinos, como los que han convertido a España en el lugar elegido por el país asiático para producir sus coches en Europa.

El gigante SAIC Motor es el fabricante chino más afectado por los aranceles al vehículo eléctrico y quiere sortearlos produciendo en España. De hecho, quiere abrir una fábrica en Galicia. "El mercado chino, por su extensión y por su potencial, nos interesa muchísimo", ha reconocido el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Y no es el único fabricante chino, porque Changan Motors también está interesado en nosotros. Planea levantar una planta en Aragón. Pero ¿por qué China elige a España, al segundo productor de Europa? En la asociación de fabricantes españoles creen que lo tiene todo. "Un parque de proveedores muy potente, con proveedores internacionales a nivel mundial. Tenemos un parque logístico eficiente y muy competitivo también en precios y en tiempos de entrega", explica Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC.

China elige a España para la fabricación del coche eléctrico y sortear los aranceles de Trump a días de su visita a Pekín

Otras firmas chinas estudian, en este caso, usar plantas españolas en desuso, concretamente en Zaragoza, Madrid y Valencia. Seríamos una especie de gran fábrica europea. "Si fabricamos nuevos modelos, tendremos también más fábricas de componentes cerca de la fábrica", celebra García.

Guily, por ejemplo, negocia con Ford para usar su planta de Almussafes y esto podría salvar a sus trabajadores del ERTE rotatorio en el que están metidos. "Supondría certidumbre y saber que tenemos futuro. Lo importante es tener trabajo", asegura Daniel Portillo, portavoz de STM-Intersindical en Ford Almussafes.

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