Abelardo de la Espriella: de ultraderecha, heredero de los mensajes Bukele o Milei y posible nuevo presidente de Colombia 

Los detalles "Primero los derechos de la gente de bien y luego los bandidos", es uno de los mensajes de Abelardo de la Espriella, el ganador de las elecciones presidenciales colombianas en su primera vuelta. Ha conseguido el sorpasso al candidato de Gustavo Petro, Iván Cepeda.

Colombia se inclina hacia la derecha tras las recientes elecciones presidenciales, donde Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha, lidera los resultados, dejando al oficialista Iván Cepeda en segundo lugar. Inspirado por líderes como Nayib Bukele y Javier Milei, De la Espriella se perfila como favorito para ganar la segunda vuelta, adoptando una retórica populista y de mano dura. Conocido por su estilo provocador, ha celebrado su éxito inicial y lanzado amenazas hacia el actual líder, Gustavo Petro. A pesar de sus controversias, busca el apoyo de la Iglesia y se enfrenta a una segunda vuelta con los moderados apoyando a su oponente.

Colombia vira hacia la derecha. Esta es la conclusión que podemos sacar de los resultados de las últimas elecciones presidenciales que se han celebrado en el país y donde ha quedado en primera posición el candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella. Ha conseguido relegar a la segunda plaza al oficialista y heredero de Gustavo Petro, Iván Cepeda.

Inspirado en otros líderes ultras de Latinoamérica, como Nayib Bukele o Javier Milei, De la Espriella es ahora el candidato favorito para ganar en la segunda vuelta. Así es este personaje que se puede convertir en el próximo presidente de Colombia.

Abelardo de la Espriella ha celebrado su primer puesto como si ya hubiera ganado las elecciones y hubiera sido investido presidente. Solo ha ganado en una primera vuelta, pero ya se atreve a lanzar una amenaza contra el todavía líder colombiano: Petro. Porque De la Espriella habla de "defender la democracia por la razón o por la fuerza".

El ultraderechista, gran admirador del salvadoreño Bukele, no solo copia su estética militar, también calca su discurso populista y de mano dura. Si hemos escuchado decir a Bukele: "Priorizamos la seguridad de los ciudadanos honestos sobre la de los criminales"; estas son palabras del que puede convertirse en el nuevo presidente de Colombia: "Primero los derechos de la gente de bien y luego los bandidos".

Pero De la Espriella no solo bebe su estética y mensajes del ultra Bukele, también tiene ojos para Milei. De este, ha copiado un apodo. Mientras que al argentino le llama 'El león Milei', él se vende como 'El tigre colombiano'. "Comienza la era de los tigres", es otro de sus lemas.

Y por si todo esto no fuera suficiente, Abelardo de la Espriella también sabe dar el cante. Porque también es cantante.

El crimen mal, pero las estafas, no tanto. Esto es lo que parece pensar, pues ha defendido al hombre acusado de cometer la mayor estafa piramidal de Colombia. todo, para acabar reconociendo: "Con esta foto me gané unos votos bien bacanos del electorado".

Sigue el manual ultra al pie de la letra y, cómo no, en él no podía faltar el machismo. Porque este candidato presidencial ha llegado a fardar hasta del tamaño de su pene. Tampoco tiene problemas en alardear públicamente de maltratar animales. "Agarraba un gato, le poníamos cinco voladores y ¿tú sabes lo que pasaba cuando explotaban?", ha contado entre carcajadas en una entrevista en un show del país.

Eso sí, ha sabido buscar el perdón y, de paso, el apoyo de la Iglesia para su movimiento. Hasta recibió una bendición para conseguir buenos resultados en la urna. "Con la victoria rotunda el 31 de mayo en el nombre de Jesús, amén", pidió una pastora para él.

Lo ha conseguido, ha ganado en primera vuelta, pero nada le va a librar de una segunda evaluación ante los votantes. Una segunda vuelta electoral en la que los candidatos moderados ya han pedido el voto para su rival.

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