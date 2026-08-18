Trump y las dos Coreas: su enamoramiento con Kim Jong-un le lleva a olvidar que su aliado comercial está en el sur

Los detalles El presidente de EEUU se ha dejado embaucar por el dictador norcoreano y, por primera vez en 70 años, ha ordenado reducir las maniobras militares estadounidenses con Corea del Sur.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado una evidente buena relación con el líder norcoreano, Kim Jong-un, lo que ha llevado a reducir las maniobras militares con Corea del Sur por primera vez en 70 años. Esta decisión también responde a sus estrategias de presión internacional y conflictos como la guerra contra Irán. En 2019, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en pisar suelo norcoreano, resaltando la relación de respeto mutuo con Kim. Sin embargo, las relaciones con Corea del Sur se han tensado, ya que Trump considera que no son rentables y ha criticado la falta de apoyo surcoreano en sus iniciativas internacionales.

Que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se lleva bien con el 'líder supremo' de Corea del Norte, Kim Jong-un, es cada vez más evidente. De hecho, es uno de los principales motivos por los que Trump ha ordenado, por primera vez en 70 años, reducir las maniobras militares estadounidenses con Corea del Sur.

Pero no es el único motivo. Detrás hay mucho más. Y sí, también tienen que ver con sus famosos chantajes al resto del mundo. Desde la falta de apoyo de los surcoreanos hasta la guerra contra Irán, pasando por otras causas económicas.

En 2019, Donald Trump fue el primer presidente estadounidense en pisar suelo norcoreano. Según dijo: "Kim Jong-un siempre me ha tratado con gran respeto". Los dos son amantes del poder y de la política convertida en espectáculo, lo que ha dejado en segundo plano a uno de sus aliados comerciales y estratégicos: Corea del Sur.

"Ya no hay nadie a su alrededor que le diga: 'Cuidado, que la contrapartida es que tenemos puesto un pie en el extremo oriente'" y "Tenemos un aliado que encima nos compra de todo", ha explicado el analista de seguridad y defensa, Jesús Manuel Pérez Triana.

Y, a pesar de ello, Trump se ha dejado embaucar por el dictador norcoreano. Hasta el punto que ha llegado a decir: "Lo entiendo, él me entiende". Esto lo resume todo.

Aunque el líder de Corea del Sur también rindió pleitesía a Trump, regalándole una extravagante corona de oro. Pero cometió un error. Según Trump, no se involucró para ayudar en la guerra contra Irán.

"Lo llamé, le dije: '¿Le gustaría echarnos una mano? Dijo: 'No, gracias". Y yo dije: 'Un momento, tenemos 39.000 soldados allí protegiéndote de Kim Jong Un, tu vecino de al lado", relató el presidente de Estados Unidos a la prensa.

Él mismo ha reconocido que lo que más le duele es que la relación con Corea del Sur no le salga rentable. "Pedí 10.000 millones de dólares. Acordaron pagar cerca de 3.000 millones de dólares al año por protección", ha lamentado.

Su aliado aún no ha desembolsado lo que prometió invertir en Estados Unidos el año pasado a cambio de una reducción de aranceles.

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