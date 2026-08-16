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Esgrime tres razones

Trump anuncia una "reducción sustancial" de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

Los detalles El presidente de EEUU ha destacado tres motivos que le han llevado a tomar esta decisión: su "excelente relación" con Kim Jong Un; el coste de estos ejercicios y el recelo de Seúl a sumarse a la guerra contra Irán.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante un acto oficial. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante un acto oficial. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo una "reducción sustancial" de los tradicionales ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente esgrime tres motivos que le han llevado a esta decisión: la "muy buena relación" que mantiene con el líder norcoreano, Kim Jong Un; el coste de los ejercicios militares y el recelo de las autoridades de Seúl a sumarse a la guerra contra Irán.

"Basándome en mi excelente relación con Kim Jong Un, de Corea del Norte, no me complace que Estados Unidos haya accedido hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur", ha explicado Trump sobre unos ejercicios que, ha dicho, "son costosos, y gran parte de esos gastos son sufragados por Estados Unidos".

Los ejercicios, considerados un pilar fundamental estratégico en la región del Indo-Pacífico, envían, según Trump, una señal "totalmente inapropiada y hostil a Corea del Norte, un país que, ha defendido se ha mostrado "pacífico y respetuoso" desde que regresó al poder.

Además, y "aunque no guarda mucha relación", Trump ha afeado al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, su negativa a unirse a la "desnuclearización" de la República Islámica de Irán, como el presidente de Estados Unidos denominó en primer lugar a las negociaciones con Teherán para garantizar la naturaleza de su programa nuclear y después como objetivo de la campaña militar que libra contra Teherán desde febrero.

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