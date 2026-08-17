Trump insiste en su acercamiento a Corea del Norte y dice haber intercambiado mensajes con Kim: "Siempre me trató con respeto"

El contexto El presidente estadounidense afirma que Kim Jong-un le ha respondido después de haber anunciado el domingo una "reducción sustancial" de los ejercicios militares con Corea del Sur.

Donald Trump ha afirmado que Kim Jong-un ha respondido positivamente a sus mensajes para dialogar, aunque no ha dado detalles sobre las respuestas. Trump destacó que siempre ha habido respeto mutuo entre ambos, pese a que las negociaciones para la desnuclearización de la península coreana se suspendieron abruptamente. Durante su mandato, Trump intentó favorecer el diálogo con Pionyang, incluso suspendiendo maniobras militares con Seúl. Sin embargo, su enfoque hacia Corea del Norte y Rusia ha generado críticas, como las de Hillary Clinton, quien cuestiona que se aleje de aliados tradicionales como Canadá y Omán. Trump defiende que su política busca mayor seguridad en la región.

Donald Trump ha asegurado este lunes que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha respondido a los mensajes para dialogar que él le ha enviado y ha dicho que los intercambios son "muy positivos".

Al ser preguntado en el Despacho sobre por qué Kim no le ha contestado públicamente tras el mensaje que publicó el domingo en redes informando de que el Pentágono reducirá la escala de las maniobras militares entre Seúl y Washington, Trump se ha limitado a decir que el líder norcoreano "lo ha hecho", sin ofrecer más detalles.

Cuando se le ha preguntado cómo están siendo esos intercambios, el magnate simplemente ha añadido que "muy positivos".

"Siempre me ha tratado con un gran repeto. Nos hemos reunido en numerosas ocasiones, hemos hablado, hemos pasado tiempo. Yo le entiendo, él me entiende", ha asegurado.

Acercamiento a Corea del Norte

Trump se ha reunido en tres ocasiones con Kim para tratar de lograr un acuerdo para desnuclearizar la península, pero abandonó las negociaciones de manera abrupta al considerar insuficiente la oferta de Pyonyang, algo que según los expertos ha podido incrementar enormemente la desconfianza del régimen norcoreano, ahora muy próximo a Rusia.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ordenó incluso suspender las maniobras militares estivales de Seúl y Washington para favorecer el diálogo con Pyonyang.

El domingo, el republicano subrayó además en su mensaje que Seúl se había negado a apoyar a Washington en su guerra para "desnuclearizar" Irán, algo que ha vuelto a puntualizar este lunes.

El mandatario estadounidense también aseguró que Corea del Sur logró convencer a la Administración de Joe Biden (que lo sucedió entre 2021 y 2025 tras su primer mandato) para rebajar el incremento de su contribución al gasto militar compartido entre ambos aliados.

"Convencieron a Biden de que probablemente yo era una mala persona, y no deberían haberlo hecho", aseguró Trump.

Críticas a su política

Este nuevo viraje de Trump hacia Pyongyang, que técnicamente sigue en guerra con Washington, ha suscitado importantes críticas hacia el republicado.

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton ha sido una de las primeras en cuestionar su política exterior, advirtiendo de que se está acercando más a Corea del Norte y Rusia que a estados como Canadá y Omán, aliados tradicionales de Washington.

"El presidente está haciendo que la política de Estados Unidos sea más favorable hacia Corea del Norte y Rusia que hacia Canadá y Omán. ¿Me estás tomando el pelo?", ha publicado en su cuenta de X.

Al ser preguntado por estas acusaciones, el presidente ha dicho que su decisión en realidad hace de la península coreana un lugar "más seguro".

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