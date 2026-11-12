Trump dice que el exCEO de Apple Tim Cook debería reemplazar a Huang en Nvidia

Scott Bessent, Pete Hegseth, Jamieson Greer, Stephen Miller, Elon Musk y Tim Cook, durante la visita de Trump a China

El contexto El presidente de EEUU se ha pronunciado apenas minutos después de conocerse la dimisión de Huang.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha asegurado el martes que el ex CEO de Apple Inc, Tim Cook, debería reemplazar a Jensen Huang en Nvidia.

"AHORA que el CEO de Nvidia, JENSEN HUANG, quien ha hecho un trabajo fantástico, ha renunciado, solo hay un hombre para ocupar su lugar: TIM COOK de Apple", ha escrito el republicano en sus redes sociales. Una publicación que cerró con: "¡Una leyenda sustituye a Legend!".

El posicionamiento del republicano llegaba minutos después de conocerse la dimisión de Huang. Cofundador de Nvidia y su cuarto mayor accionista (con una participación de aproximadamente el 3,61%), también anunció que abandonará la junta directiva.

La presión sobre Huang había aumentado en los últimos días, tras publicarse informes que señalaban que el ejecutivo de 63 años —quien está casado— mantuvo una relación con una empresaria china, a quien las autoridades estadounidenses sospechan de realizar labores de espionaje para Pekín.

La junta directiva de Nvidia se reunió el miércoles para evaluar su destitución —según una fuente cercana al asunto—, tras conocerse ese mismo día que Huang también habría mantenido una relación extramatrimonial con una alta ejecutiva de la empresa que estaba bajo su supervisión directa.

La salida de Huang sume a la compañía —valorada en cuatro billones de dólares— en la incertidumbre y amenaza con desestabilizar el ecosistema de la IA, el cual él ayudó a financiar reinvirtiendo el creciente excedente de efectivo de Nvidia en proveedores de servicios en la nube, otros suministradores y los laboratorios más importantes del sector.

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