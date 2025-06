Trump descarta prorrogar la tregua arancelaria y avanza que enviará una carta con las exigencias de EEUU

Los detalles El presidente estadounidense asegura que no será necesario ampliar la tregua arancelaria que termina este próximo 9 de julio y que, en su lugar, prefiere enviar una misiva con los aranceles que les tocaría pagar a cada país.

El 9 de julio finaliza la tregua arancelaria que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, otorgó a varios países para renegociar sus acuerdos comerciales. Trump ha declarado en Fox News que no ve necesario extender esta tregua. Planea enviar una carta a las naciones implicadas, detallando los aranceles que deberán pagar para comerciar con Estados Unidos. Esta medida se aplicará si no se alcanzan nuevos acuerdos, como ocurre con Canadá, donde las negociaciones han fracasado. Trump enfatiza que Washington decidirá unilateralmente los aranceles y, de no ser aceptados, los países deberán afrontar las consecuencias.

Se acerca el fin de la tregua arancelaria de Estados Unidos con el mundo. El próximo 9 de julio finalizará el plazo que dio Donald Trump a casi todos los países para renegociar sus acuerdos comerciales con el país norteamericano. Y, por lo que ha asegurado, no habrá otra ampliación.

En una entrevista en el programa Sunday Morning Futures de la cadena Fox News, el republicano ha aseverado que no ve necesario prorrogar la tregua arancelaria: "No creo que necesitaré hacerlo. Podría, no es gran cosa, pero lo que quiero hacer y lo que haré en algún momento antes del 9 es mandar una carta a todos esos países".

Una misiva en la que Trump asegura que, directamente, les dirá a los países correspondiente los aranceles que les tocará pagar: "Hay 200. No se puede hablar en todos. No importa cuántas personas tengas, no se puede. Enviaremos una carta y les diremos 'Esto es lo que tendrán que hacer para comprar en Estados Unidos', como en unos grandes almacenes".

Esta carta se enviaría en el caso de que no se lleguen a acuerdos comerciales, como podría ser el caso de Canadá, nación con la que no han llegado a buen puerto las negociaciones.

En definitiva, ha recalcado que será Washington quien determinará el arancel unilateralmente y, en caso de que no se acepte, les desea "mucha suerte" porque ese será el fin del acuerdo