El piloto de EEUU rescatado en Irán subió dos kilómetros de montaña y dio señales de su ubicación con una baliza: así fueron las 36 horas de búsqueda

Sí, pero... Irán asegura que ha podido hacerse con los restos aviones derribados y que EEUU podría haber usado la misión de rescate para robar uranio enriquecido.

Donald Trump ha anunciado una comparecencia para explicar el rescate del segundo piloto caído en Irán y el estado de la guerra tras el ultimátum a ese país. El militar rescatado permaneció oculto 36 horas, herido, y logró subir una montaña para activar una baliza que permitió su localización. Mientras Washington califica el rescate como uno de los más complejos, Irán niega su ocurrencia. Las tropas estadounidenses e iraníes competían por encontrar al piloto, quien se escondió en una grieta tras ascender 2.135 metros. La CIA y fuerzas especiales, incluidos Navy Seals, participaron en la operación. Israel también colaboró. Estados Unidos afirma haber destruido los aviones derribados, mientras Irán asegura haberlos aterrizado de emergencia.

Donald Trump ha anunciado que este lunes comparecerá a las 19:00 hora peninsular, acompañado de sus militares, para arrojar luz sobre la operación de película para rescatar al segundo piloto caído en Irán y el estado de la guerra tras el cercano final del ultimátum impuesto a ese país.

Sobre el rescate, por el momento se sabe que el militar permaneció 36 horas escondido. Aunque estaba herido, logró subir una montaña y, con una baliza, avisar de su posición al ejército. Aunque, mientras Washington afirma que ha sido una de las misiones de rescate más complejas de la historia, Irán niega que se haya producido dicho rescate.

El ataque contra los aviones de combate estadounidenses se produjo el viernes y los dos pilotos se eyectaron de sus aeronaves. El primero fue recuperado a las seis horas, mientras que el segundo tuvo que esperar más de un día, un total de 36 horas. En ese tiempo, las tropas estadounidenses e iraníes compartieron objetivo: ser los primeros en encontrar al coronel.

La orografía montañosa de la región, al sur de Teherán, dificultó el rescate, pero también permitió al militar esconderse en una grieta a la que llegó tras subir 2.135 metros. "No podían imaginar que, estando herido, fuera capaz de llegar hasta ahí", ha asegurado el senador Dave McCormick.

Según la versión estadounidense, desde lo alto, el piloto encendió una baliza intermitente, lo que permitió localizarle y, gracias a la tecnología de reconocimiento de la CIA, certificar que era él. Unos 100 comandos de las fuerzas especiales estadounidenses se infiltraron en el terreno, entre los que se encontraban los Navy Seals, que en 2011 se encargaron de la operación para capturar a Bin Laden.

La agencia de inteligencia estadounidense también habría transmitido información contradictoria para despistar a Irán con sus comunicaciones y, además, según 'The New York Times', Israel participó en el operativo rastreando la zona.

El analista militar, Guillermo Pulido, ha explicado en Al Rojo Vivo, que "aunque ha sido costoso, desde luego, ha sido una operación que demuestra la eficacia y capacidad militar de Estados Unidos".

Al no poder hacer despegar los aviones derribados, EEUU dice haberlos destruido para que Teherán no pueda reutilizarlos. Sin embargo, en la constante contradicción de versiones, la Guardia Revolucionaria asegura que hizo aterrizar de emergencia a las aeronaves. En este sentido, el portavoz de Exteriores iraní no descarta que EEUU aprovechara el rescate para llevarse uranio enriquecido.

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