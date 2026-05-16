Putin visitará China y se reunirá con Xi Jinping solo una semana después del viaje de Trump

Imagen de una reunión telemática entre Vladimir Putin y Xi Jinping

Los detalles El Kremlin ha anunciado que el presidente ruso acudirá al país asiático los días 19 y 20 de mayo y dialogará con homólogo chino "sobre las relaciones bilaterales e intercambiará puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales clave".

Vladimir Putin realizará una visita oficial a China los días 19 y 20 de mayo, apenas una semana después de la visita de Donald Trump. Durante su estancia, el presidente ruso se reunirá con Xi Jinping para discutir sobre las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales y regionales clave. Está previsto que tras las conversaciones se firme una declaración conjunta y diversos documentos bilaterales. Además, Putin se reunirá con el primer ministro chino, Li Qiang, para analizar las perspectivas de cooperación comercial y económica. Este viaje subraya la importancia de las relaciones entre Rusia y China.

Vladimir Putin comenzará el próximo martes 19 de mayo una visita a China de dos días de duración, menos de una semana después de la efectuada por Donald Trump, en la que se reunirá con Xi Jinping y abordaran varias cuestiones, entre ellas el contexto regional e internacional.

"Por invitación del presidente chino Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin realizará una visita oficial a la República Popular China los días 19 y 20 de mayo", reza el comunicado oficial del Kremlin que ha anunciado el viaje.

Durante su visita, Putin dialogará con Xi Jinping "sobre las relaciones bilaterales e intercambiará puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales clave". Tras las conversaciones, está previsto firmar una declaración conjunta al más alto nivel y diversos documentos bilaterales, de acuerdo con la declaración oficial.

El programa de la visita también incluye una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, durante la cual "se analizarán las perspectivas de cooperación comercial y económica".

Este encuentro se producirá solo una semana después de que Donald Trump acudiera al gigante asiático para conversar con el presidente chino.

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