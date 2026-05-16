Ahora

19 y 20 de mayo

Putin visitará China y se reunirá con Xi Jinping solo una semana después del viaje de Trump

Los detalles El Kremlin ha anunciado que el presidente ruso acudirá al país asiático los días 19 y 20 de mayo y dialogará con homólogo chino "sobre las relaciones bilaterales e intercambiará puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales clave".

Imagen de una reunión telemática entre Vladimir Putin y Xi JinpingImagen de una reunión telemática entre Vladimir Putin y Xi JinpingEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Vladimir Putin comenzará el próximo martes 19 de mayo una visita a China de dos días de duración, menos de una semana después de la efectuada por Donald Trump, en la que se reunirá con Xi Jinping y abordaran varias cuestiones, entre ellas el contexto regional e internacional.

"Por invitación del presidente chino Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin realizará una visita oficial a la República Popular China los días 19 y 20 de mayo", reza el comunicado oficial del Kremlin que ha anunciado el viaje.

Durante su visita, Putin dialogará con Xi Jinping "sobre las relaciones bilaterales e intercambiará puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales clave". Tras las conversaciones, está previsto firmar una declaración conjunta al más alto nivel y diversos documentos bilaterales, de acuerdo con la declaración oficial.

El programa de la visita también incluye una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, durante la cual "se analizarán las perspectivas de cooperación comercial y económica".

Este encuentro se producirá solo una semana después de que Donald Trump acudiera al gigante asiático para conversar con el presidente chino.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Taiwán, "el asunto más importante" de la reunión Xi-Trump: EEUU niega fomentar la independencia de la isla mientras China le pide "acciones concretas"
  2. Ayuso se queda muda: silencio total sobre sus últimos días en México y el pago del viaje
  3. Andalucía como termómetro estatal: esto es lo que se juegan Sánchez, Feijóo, Abascal y Díaz en las elecciones del 17M
  4. Atraca en A Coruña el crucero 'Ambition', afectado por un brote masivo de norovirus
  5. Muere tiroteado el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena, Badajoz
  6. Corre, nada, escala y es influencer: la historia de superación de Dani, un adolescente con autismo