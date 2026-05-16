El sistema sanitario cubano, al borde del abismo ante los apagones y la falta de suministros: más de 100.000 personas esperan sus operaciones aplazadas

Los detalles Representantes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado, tras una visita de tres días a la isla, que las carencias de electricidad y suministros están afectando de forma severa a la atención de urgencias.

Cuba enfrenta una crisis severa debido al bloqueo de Estados Unidos, con escasez de combustible, suministros y frecuentes apagones eléctricos, afectando gravemente el sistema sanitario. La ONU y la OMS han destacado el impacto crítico en la atención de urgencias, bancos de sangre y programas de salud materno-infantil. Francisco Hernández, de MediCuba España, señala problemas logísticos y sanciones que dificultan las donaciones. Más de 100.000 personas esperan operaciones aplazadas, y cinco millones de pacientes crónicos podrían ver interrumpidos sus tratamientos. La situación es especialmente grave para pacientes oncológicos y mujeres embarazadas, afectando también la ayuda cubana a otros países.

Cuba está al borde del abismo ante el bloqueo de Estados Unidos. El combustible escasea, los suministros también están bajo mínimos y los apagones eléctricos son habituales en el día a día de los cubanos. Una situación que está llevando al límite a todo el país, pero la ONU ha enfatizado el momento crítico que sufre el sistema sanitario.

Representantes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado, tras una visita de tres días a la isla, que las carencias de electricidad y suministros están afectando de forma severa a la atención de urgencias, los bancos de sangre, los laboratorios y los programas de vacunación y salud materno-infantil.

"La situación allí es muy complicada y para hacer llegar las cosas, todas las donaciones enfrentamos diferentes problemas, enfrentamos el problema del coste del transporte marítimo y ahora más recientemente también enfrentamos el problema de que hay muchas navieras que han reducido sus frecuencias, incluso algunas las han suspendido por temor a las posibles sanciones del gobierno de los Estados Unidos", afirma Francisco Hernández, coordinador de MediCuba España.

Durante una comparecencia telemática desde Nueva York, el responsable de la OMS Altaf Musani ha alertado de que "el coste humano es significativo y sigue aumentando", mientras clínicas y hospitales intentan mantener la actividad en medio de cortes eléctricos prolongados y falta de recursos básicos.

"La población civil ahora mismo está adoleciendo fundamentalmente de estar sufriendo el tema del acceso a la sanidad, porque no por falta de médicos, sino por falta de medios. El tema de los alimentos, evidentemente, también se está viendo gravemente perjudicado", añade Francisco Hernández.

Según los datos recogidos por la ONU, más de 100.000 personas, entre ellas unos 11.000 menores, permanecen a la espera de operaciones aplazadas debido a la inestabilidad energética y la escasez de suministros médicos. Además, alrededor de cinco millones de pacientes con enfermedades crónicas podrían sufrir interrupciones en tratamientos esenciales.

La situación afecta especialmente a pacientes oncológicos, ya que más de 16.000 personas necesitan radioterapia y otras 12.000 continúan recibiendo quimioterapia en un contexto marcado por las dificultades para garantizar el funcionamiento continuo de los equipos médicos: "Tened en cuenta que, además de la falta de medios, si en un salón de operaciones te falta la luz, si te va la corriente, es un riesgo que es absolutamente inasumible. Y es que lo que no se puede hacer es estar chantajeando a un país a costa de la población civil, que es la que está sufriendo esta situación".

Los responsables humanitarios también han advertido del impacto sobre mujeres embarazadas y recién nacidos. Más de 32.000 gestantes afrontan riesgos adicionales por las limitaciones en el acceso a pruebas diagnósticas, transporte y electricidad estable para alimentar incubadoras y otros equipos vitales.

Además, Francisco Hernández recalca que esta crisis también está afectando a la ayuda que hasta ahora Cuba brindaba a otros países: "Yo conocí al jefe de misión de Cuba en Haití, y los primeros médicos que llegaron allí a socorrer a Haití fueron los médicos cubanos".

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