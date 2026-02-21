Venezuela anuncia la liberación de 379 presos políticos tras la aprobación de la ley de amnistía

¿Por qué es importante? El diputado chavista Jorge Arreaza ha anunciado que la Justicia venezolana ha solicitado ante los "tribunales competentes" 379 peticiones de amnistía y que se espera que sean liberados próximamente.

Venezuela ha aprobado una ley de amnistía que permitirá la liberación de presos políticos, iniciando con 379 excarcelaciones aprobadas por la justicia. El diputado Jorge Arreaza, encargado del seguimiento de la ley, anunció que la Fiscalía General ha solicitado estas amnistías ante los tribunales. La ONG Foro Penal está verificando las liberaciones. La ley cubre eventos desde 1999 hasta 2026, pero excluye algunos arrestos y casos militares. Paralelamente, el gobierno venezolano ha rechazado la prórroga de Estados Unidos sobre su estatus de "emergencia nacional", calificándola de infundada y pidiendo un enfoque más constructivo en las relaciones internacionales.

Tras la aprobación de la histórica ley de amnistía este jueves, Venezuela mueve ficha para comenzar a liberar a presos políticos. De hecho, la Justicia venezolana ha acordado las primeras 379 excarcelaciones para dar inicio a un proceso será "la dinámica en los próximos días".

Es lo que ha anunciado el diputado Jorge Arreaza, el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación. Según explicó este sábado en una entrevista en la web del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la Fiscalía General introdujo las 379 solicitudes de amnistía ante los "tribunales competentes" para otorgarlas, y afirmó que los amnistiados debían ser excarcelados en las próximas horas.

"Así va a ser la dinámica en los próximos días", ha añadido detallando que la gran mayoría de las peticiones son para presos que se encuentran en Caracas. Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó en X que su organización está verificando desde la madrugada de este sábado las primeras excarcelaciones derivadas de la legislación.

La ley cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas arrancando en 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 del los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Rechazo a la "emergencia nacional"

Por otro lado, el Gobierno venezolano ha rechazado la prórroga anunciada esta semana por Estados Unidos sobre su estatus como "emergencia nacional" contra los intereses norteamericanos y su seguridad. Este jueves, la Administración Trump prorrogó la orden firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama.

"Desde su origen, este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del Derecho Internacional, calificando de manera insólita a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria", ha lamentado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

"Once años después, la realidad confirma lo que la República Bolivariana de Venezuela ha sostenido de forma consistente: nuestro país no representa amenaza alguna para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos, ni para ninguna nación del mundo", añaden.

Por ello, han apuntado que "la persistencia de esta medida, nacida bajo premisas políticas que no se corresponden con la realidad, solo contribuye a mantener narrativas de confrontación que no reflejan los verdaderos vínculos históricos, culturales y humanos que deben prevalecer entre el pueblo venezolano y el estadounidense", pidiendo a EEUU "que asuma un papel constructivo y de respeto en la conducción de sus relaciones internacionales".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.