Trump afirma que "es el momento" de reunirse con Putin: "Lo vamos a hacer tan pronto como sea posible"

"Es el momento". Es lo que ha dicho Donald Trump. Es lo que ha afirmado el presidente de Estados Unidos. Es, según cuenta, "el momento" de tener una reunión con Vladimir Putin. Así lo ha confirmado en palabras en Fox News, cadena para la que ha hablado y ha expresado que verá a su homólogo ruso "tan pronto como sea posible".

Porque para Trump toda opción de paz en Ucrania, toda forma de abordar la situación de la guerra entre ambos países, pasa por un diálogo en persona con Putin: "Lo vamos a hacer. Creo que es el momento de hacerlo. Dije que Zelenski no iría, y que si yo no iba tampoco lo haría Putin. Pero lo vamos a hacer".

"Unas 5.000 personas mueren cada semana en Ucrania. Tenemos que hacerlo. Tenemos que lograr un acuerdo. Por eso me reuniré con Putin tan pronto como sea posible. Ahora el mundo es un lugar mucho más seguro, y creo que en tres semanas podemos tener uno aún más seguro", ha comentado Trump en su visita a Emiratos Árabes Unidos en su gira por Oriente Próximo.

En una en la que expresó no esperar demasiado sobre las opciones de que los equipos negociadores lleguen a un acuerdo sin él haber hablado directamente con el líder del Kremlin: "No va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos. Él, obviamente, no iba a ir. Iba a ir, pero pensaba que yo también. Y si yo no estaba no iba a ir él. Guste o no, no va a pasar nada hasta que nos reunamos. Hay que resolverlo porque está muriendo demasiada gente".

EEUU no tiene "grandes expectativas" en Turquía

Sin Trump, ha sido Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, el encargado de representar al país norteamericano en la reunión. En la que es primera conversación directa desde 2022 entre Rusia y Ucrania. Sobre ella, como ha reconocido el miembro de la administración del republicano, no hay puestas "grandes expectativas".

Y pone el foco, para explicar dicha afirmación, en el "nivel" del equipo enviado por Moscú, del cual afirma que "no es el indicativo" para que se pueda producir algún avance al respecto.

Insiste Rubio en la figura de Trump: "En este punto, creo que está clarísimo que la única forma de lograr un avance es entre el presidente Trump y el presidente Putin. Se requiere ese nivel de compromiso para lograr un avance en este asunto".

Reunión a tres bandas

Las conversaciones, propuestas por un Putin ausente y sin que exista alto el fuego alguno, son las primeras entre ambos países desde hace tres años. En ellas, eso sí, no estarán solos. Serán a tres bandas, con una reunión previa ya producida en la que han participado representantes de Ucrania, de Estados Unidos y de Turquía.

A este encuentro han asistido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y los ministros de Exteriores ucraniano y turco, Andri Sibiga y Hakan Fidan, respectivamente, si bien el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andri Yermak, también está presente, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores de Ucrania en un mensaje de Telegram.

En la segunda es donde apuntan los focos. En ellas, estarán presentes la delegación de Ucrania y de Rusia, con los turcos ejerciendo como mediadores.

Zelenski, insultado desde Moscú

Con Putin en Moscú, desde allí se ha vivido en los momentos previos de las negociaciones una escalada de la tensión entre los gobernantes de Rusia y de Ucrania. Todo, por unas palabras de María Zajarova, portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia, en las que ha tildado a Zelenski de "payaso" y de "fracasado".

"¿Quién se cree que es?", ha cuestionado Zajaravoa en respuesta a las palabras de Zelenski, que definió como "decorativa" a la delegación rusa enviada para las conversaciones en Estambul.