Trump comparte desde Mar-a-Lago el minuto a minuto del operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro

El contexto Estados Unidos atacó Caracas y otras zonas de Venezuela, resultando en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Desde sus redes sociales, Donald Trump ha compartido imágenes de cómo fue el operativo estadounidense.

En las últimas horas, Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar en Venezuela, centrado en Caracas y otros puntos del país, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Tras conocer la noticia, apareció la primera imagen de Maduro como prisionero, compartida por el propio Donald Trump en sus redes sociales.

Además, el presidente estadounidense también publicó imágenes en las que se le ve siguiendo de cerca todo el operativo desde una habitación de su residencia en Mar-a-Lago, Florida, lugar donde ofreció la posterior rueda de prensa con todos los detalles de la situación.

En el vídeo, Trump aparece junto al general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor, quien aseguró ante los medios que la operación fue "precisa y discreta después de meses de ensayos". También se encontraban presentes el secretario estadounidense, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth y el director de la CIA, John Ratcliffe.

