Trump comparte desde Mar-a-Lago el minuto a minuto del operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro

En un reciente ataque militar en Venezuela, Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Donald Trump compartió en sus redes sociales la primera imagen de Maduro como prisionero y publicó fotos del operativo que siguió desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida. En una rueda de prensa, Trump estuvo acompañado por el general Dan Caine, quien destacó la precisión de la operación, y por altos funcionarios como Marco Rubio, Pete Hegseth y John Ratcliffe. La acción fue descrita como meticulosamente planificada tras meses de ensayos.

Además, el presidente estadounidense también publicó imágenes en las que se le ve siguiendo de cerca todo el operativo desde una habitación de su residencia en Mar-a-Lago, Florida, lugar donde ofreció la posterior rueda de prensa con todos los detalles de la situación.

En el vídeo, Trump aparece junto al general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor, quien aseguró ante los medios que la operación fue "precisa y discreta después de meses de ensayos". También se encontraban presentes el secretario estadounidense, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth y el director de la CIA, John Ratcliffe.

