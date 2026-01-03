Pedro Rodríguez: "Trump ha dado unas indicaciones muy serias y la principal es que posiblemente Delcy Rodríguez es la responsable de la entrega de Maduro"

El profesor en Relaciones Internacionales también ha apuntado que la segunda indicación es un "aviso internacional" empezando por el que ha mandado a Cuba.

Tras ordenar y ejecutar con éxito una operación militar para detener a Nicolás Maduro y sacarlo de Venezuela rumbo a Estados Unidos, Donald Trump ha dado una rueda de prensa en la que ha alabado la actuación el Ejército de EEUU y en la que ha dado detalles de cómo se ha procedido este sábado.

Y, tras la misma, Pedro Rodríguez ha afirmado que el republicano "ha recurrido a su triunfalismo precipitado y a su hipérbole mentirosa". "Pero nos ha dado unas indicaciones muy serias. Y la principal es que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, ha seguido maleteando y es posiblemente la responsable de la entrega de Maduro a Estados Unidos", ha añadido.

Además, ha apuntado que la segunda indicación es el "aviso internacional que ha lanzado al resto del mundo empezando por Cuba".

Por su parte, Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial' ha señalado que "Trump nos deja claro que va a hacer y deshacer en América Latina como quiera y a Europa le ha dejado claro que la guerra de Ucrania no es su guerra".

