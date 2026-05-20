Manos atadas a la espalda, frente contra el suelo y el himno israelí de fondo: la humillación y maltrato de un ministro ultra de Israel a los activistas de la flotilla

Manos atadas a la espalda, frente contra el suelo y el himno israelí de fondo: la humillación de Ben Gvir a los activistas de la flotilla

¿Por qué es importante? Hasta Netanyahu ha tenido que criticar, a su manera, las vejaciones del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir: "No está en línea con los valores y normas de Israel".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha criticado el maltrato a los activistas de la Flotilla Global Sumud, detenidos ilegalmente cerca de Chipre. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, humilló a los activistas, incluidos 40 españoles, mientras eran trasladados al puerto de Ashdod. Imágenes publicadas por Ben Gvir muestran a soldados golpeando a los activistas, lo que ha provocado reacciones de condena internacional. Países como Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y España han convocado a embajadores israelíes en protesta. El ministro español José Manuel Albares ha calificado el trato como "abominable e inaceptable". Netanyahu ha ordenado la deportación de los activistas, mientras que el ministerio de Exteriores israelí intenta mitigar la polémica publicando imágenes más positivas.

Hasta el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha tenido que criticar el maltrato y la humillación con que han sido recibidos al llegar a Israel los activistas de la Flotilla Global Sumud, detenidos de forma ilegal por agentes del Estado judío en aguas cerca de Chipre. El motivo es que el hombre que pasaba orgulloso y sonriendo mientras los tripulantes, entre los que hay al menos 40 españoles, eran vejados a su paso, es el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, quien ha decidido humillar y maltratar así a los activistas.

"Mira cómo se ven ahora. Ni héroes ni nada, partidarios del terrorismo", se escucha en las imágenes publicadas por el propio ministro. Así se ha burlado de ellos mientras gritan con las manos atadas a la espalda y la frente sobre el suelo. Los activistas han sido trasladados al puerto de Ashdod en la misma posición, hacinados bajo el sol y con el himno nacional israelí sonando en bucle.

La ministra de Transporte de Israel, Miri Regev, ha afirmado: "¿Escuchan la música? Así es como recibimos a los partidarios del terrorismo". El propio ministro ultra Ben Gvir ha sacado a la luz este miércoles imágenes en las que se observa a "guardias penitenciarios y soldados israelíes golpeando y humillando a los activistas", ha denunciado en un comunicado la organización humanitaria israelí Adalah.

Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y España han convocado de inmediato a los embajadores israelíes después de condenar el vídeo en redes. "Es inadmisible que estos manifestantes [...] sean sometidos a este trato lesivo de la dignidad", ha declarado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este miércoles que ha vuelto a convocar a la encargada de negocios y jefa de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, para expresarle su rechazo el trato "absolutamente abominable e inaceptable" que las autoridades israelíes están dando a los activistas de la flotilla a Gaza.

Albares ha dicho que había podido ver el vídeo, que ha calificado de "monstruoso, inhumano, indigno", en el que se ve cómo "miembros de la flotilla eran injustamente y de manera humillante tratados por un ministro israelí y la policía". "Me parece enormemente alarmante", ha insistido el ministro, quien ha explicado que ha convocado "urgentemente" a la encargada de negocios y jefa de la Embajada de Israel en España para trasladarle "todo nuestro rechazo, toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia por ese trato absolutamente abominable e inaceptable".

Asimismo, ha avanzado que se pondrá en contacto con el resto de los países que tienen nacionales en la flotilla "para tomar todas las decisiones que sean necesarias al respecto". Por otra parte, Albares ha recordado que el ministro Ben Gvir que aparece en las imágenes "hace mucho tiempo que está sancionado por España y tiene prohibida su entrada en nuestro país", y ha augurado que "en breves fechas ocurrirá igual a escala de toda la Unión Europea".

"Vergonzosa actuación"

Pero lo más llamativo es que, después de semanas alentando el discurso de Ben Gvir, ahora son los propios miembros del Gobierno quienes se escandalizan por el vídeo. El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, ha calificado los maltratados de "vergonzosa actuación" y ha afirmado dirigiéndose directamente a Ben Gvir: "Has causado daño a nuestro Estado con esta vergonzosa exhibición, y no es la primera vez".

Esto muestra un patrón de maltratos que ya tuvo lugar en otras misiones de la flotilla, sin que Israel rindiera cuentas. Y hasta el propio Netanyahu ha tenido que pronunciarse, aunque a medias. Ha asegurado que Israel "tiene todo el derecho a impedir que flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamás entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza", pero "sin embargo, la forma en que el ministro Ben Gvir trató a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y normas de Israel". Netanyahu añadió que había dado órdenes a las autoridades competentes para que los miembros de la flotilla sean deportados "lo antes posible".

Además, tras la publicación de estas imágenes, que han provocado una gran indignación, el ministerio de Exteriores israelí ha publicado en X imágenes de agentes ofreciendo agua a los tripulantes, a los que se ha mostrado, en algunos casos, hasta sonrientes junto a las palabras: "Estos son nuestros valores". Así han intentado aplacar una polémica que amenaza con causar una crisis internacional.

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