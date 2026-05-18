Trump crea un fondo a repartir entre sus fieles: 2.000 millones de dólares para víctimas de 'acoso político' en la era Biden

Los detalles La oposición a Trump en Estados Unidos ya ha puesto el grito en el cielo. No confían en las palabras del magnate y presidente republicano y temen que la realidad sea que Trump solo quiera repartir dinero entre sus fieles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha creado un fondo de 1.776 millones de dólares destinado a indemnizar a quienes denuncien haber sufrido persecuciones políticas durante la administración de Joe Biden. Este anuncio ha generado críticas por parte de la oposición, que teme que el fondo beneficie principalmente a los aliados de Trump. La creación del fondo forma parte de un acuerdo con la Fiscalía, mediante el cual Trump retiró una demanda contra el IRS. A cambio, la familia Trump recibió una disculpa formal, pero no compensación económica. El fondo, gestionado por una comisión, aceptará solicitudes hasta diciembre de 2028.

Muy atentos a la última jugada del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Porque su Departamento de Justicia ha creado un fondo de casi 2.000 millones de dólares pensado para poder indemnizar a quienes denuncien haber sufrido persecuciones políticas durante la era Joe Biden. En otras palabras, un fondo millonario a repartir entre sus amigos.

La oposición a Trump en Estados Unidos ya ha puesto el grito en el cielo. No confían en las palabras del magnate y presidente republicano y temen que la realidad sea que Trump solo quiera repartir dinero entre sus fieles.

Hace solo unos días, se rumoreaba con esta posibilidad. Con que Trump ya estaba barruntando su creación. Este lunes sabemos que es ya algo materializado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo ha anunciado, asegurando que ya cuentan con 1.776 millones. ¿Sus beneficiarios? Aquellos que fueran investigados o procesados durante el gobierno del demócrata Joe Biden.

La creación de este fondo forma parte de un acuerdo con la Fiscalía por el cual Trump retiró este lunes una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración a la prensa de sus declaraciones tributarias. El Departamento de Justicia detalló que, como parte de ese acuerdo, el presidente, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y su empresa, la Organización Trump, recibirán "una disculpa formal, pero no una compensación económica ni indemnización de ningún tipo".

A cambio de la creación del fondo, la familia Trump acordó retirar la demanda contra el IRS, así como dos reclamaciones administrativas por daños y perjuicios relacionadas con el registro de la residencia de Trump en Florida por el FBI en 2022 y con la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Lo que se sabe del fondo para aliados de Trump

El fondo, de 1.776 millones de dólares, en alusión al año de la independencia de Estados Unidos, servirá para compensar a aliados de Trump que, según el Gobierno republicano, sufrieron la "instrumentalización de la Justicia" y el llamado "lawfare" durante la Administración demócrata de Biden, desde el 2021 al 2025.

Aunque el comunicado no detalla quiénes serán los beneficiarios, la prensa ha especulado con algunos individuos investigados, como son los participantes en el asalto al Capitolio en 2021, o aliados de Trump implicados en los casos en los que fue imputado por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 que perdió contra Biden.

El fondo, que será gestionado por una comisión de cinco miembros, dejará de recibir solicitudes el 15 de diciembre de 2028, pocas semanas antes de que concluya el segundo y último mandato de Trump.

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