Trump asegura que Irán "quiere llegar a un acuerdo" pero que "las condiciones aún no son lo suficientemente buenas"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense, en una entrevista para 'NBC', ha explicado que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser "muy sólida" y deberá incluir el abandono "por completo de cualquier ambición nuclear" por parte de los iraníes.

La guerra en Oriente Medio no ha concluido con un acuerdo entre Estados Unidos e Irán porque Donald Trump considera que aún no se han alcanzado los términos adecuados. Según Trump, Irán desea un acuerdo, pero él insiste en que las condiciones deben ser "muy sólidas" y que Irán debe renunciar a cualquier ambición nuclear. En cuanto a la ofensiva, Trump afirma que han destruido la mayoría de los misiles iraníes y que la producción de estos está paralizada. Además, se centra en abrir un carril seguro para petroleras en el estrecho de Ormuz, con la ayuda de otros países. Trump también ha cuestionado la vida de Mojtaba Jamenei, sugiriendo que podría ser solo un rumor.

Si la guerra en Oriente Medio no ha terminado ya con un acuerdo Estados Unidos-Irán es porque Donald Trump considera que todavía no se puede llegar al mismo. Al menos es lo que ha asegurado el presidente estadounidense, quien ha afirmado que el régimen iraní "quiere llegar a un acuerdo", pero que es él quien considera que los términos "aún no son lo suficientemente buenos".

Es la afirmación que ha realizado a la cadena 'NBC' en la entrevista telefónica que ha mantenido con ellos. "Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", ha expresado especificando que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser "muy sólida".

Aunque no ha explicado cuáles son esos términos que se deberían dar para llegar a un pacto, Trump ha afirmado que cualquier escenario debe llevar el compromiso iraní de "abandonar por completo cualquier ambición nuclear".

Respecto a cómo va la ofensiva en Oriente Medio, el presidente estadounidense insiste que han "destruido la mayoría" de los misiles iraníes: "Hemos paralizado en gran medida su producción de misiles y drones. En dos días, estará totalmente diezmada". Ahora bien, sí ha apuntado que Irán todavía tiene la capacidad de "lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance", en lo que ha calificado del "único poder que tienen (las fuerzas iraníes) y que se puede neutralizar con relativa rapidez". "Cuando terminemos con la protección de la costa, tampoco tendrán ese poder", ha apostillado.

Además, ha apuntado que este sábado "destruyeron por completo" la mayor parte de la isla de Kharg, pero que "quizás la ataquemos unas cuantas veces más solo por diversión".

El estrecho de Ormuz

Muchos de los esfuerzos de Trump estos últimos días se están centrando en poder abrir un carril seguro a las petroleras por el estrecho de Ormuz. Para ello, el republicano ya ha movilizado a militares para que escolten a las embarcaciones en una labor de protección que ha pedido que colaboren otros países, especialmente los "afectados por la violencia de Irán".

A este respecto, el presidente ha apuntado que ya hay varios países se han comprometido a ayudar a garantizar la seguridad del estrecho. "No solo se han comprometido, sino que además creen que es una gran idea", ha sentenciado apuntando que harán "una intensa labor de limpieza" en el enclave para limpiar las posibles minas que ha colocado la Guardia Revolucionaria iraní a la que --cree-- "se (les) unirán otros países que tienen ciertas dificultades, y en algunos casos, dificultades para obtener el petróleo".

Mojtaba Jamenei

Por otra parte, Trump ha puesto en duda que Mojtaba Jamenei esté vivo después de que su primer comunicado como líder supremo haya sido por escrito.

"No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo (...). He oído que no está vivo, y si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse", ha afirmado, reconociendo que la supuesta muerte de Jamenei es un "rumor".

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