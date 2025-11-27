Dos presos se fugan de una cárcel en Francia después de serrar los barrotes de su celda

Imagen de archivo de una moto de la Policía francesa

Los detalles El sindicato Fuerza Obrera (FO) de funcionarios de prisiones ha explicado en sus redes sociales que ya había advertido del "deterioro alarmante" de las condiciones de seguridad en el centro penitenciario.

Dos presos se han fugado de la cárcel de Dijon, en el noreste de Francia, tras serrar los barrotes de su celda. Uno de ellos está vinculado a la 'DZ Mafia', una organización criminal relacionada con el narcotráfico, y estaba encarcelado por un ajuste de cuentas mortal en Montbéliard. La fuga ocurrió entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana, según el sindicato Fuerza Obrera, que había advertido sobre el deterioro de la seguridad en el centro. Fuentes policiales y el diario 'Le Bien Public' confirmaron la huida. El fiscal Olivier Caracotch informará sobre la operación para capturar a los fugitivos.

Dos presos se han fugado este jueves de la cárcel de Dijon, en el noreste de Francia, serrando los barrotes de su celda y los primeros elementos apuntan a que uno de ellos pertenece a una organización criminal vinculada al narcotráfico.

El sindicato Fuerza Obrera (FO) de funcionarios de prisiones ha explicado en sus redes sociales que la fuga se produjo entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana, y ha reiterado que hacía meses que había advertido del "deterioro alarmante" de las condiciones de seguridad en el centro penitenciario de Dijon.

Fuentes policiales citadas por el diario local 'Le Bien Public' confirmaron la huida, para la que se utilizó una sierra, y han precisado que los fugados son dos hombres mayores de edad.

Además, el citado medio ha especificado que uno de ellos forma parte de la 'DZ Mafia', una organización criminal vinculada al narcotráfico, y que estaba interno por un ajuste de cuentas mortal que se produjo en la ciudad de Montbéliard (noreste de Francia).

Se espera que el fiscal de Dijon, Olivier Caracotch, ofrezca una información de los hechos y de la operación policial que se ha puesto en marcha para capturar a los fugitivos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.