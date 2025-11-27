Ahora

En Dijon

Dos presos se fugan de una cárcel en Francia después de serrar los barrotes de su celda

Los detalles El sindicato Fuerza Obrera (FO) de funcionarios de prisiones ha explicado en sus redes sociales que ya había advertido del "deterioro alarmante" de las condiciones de seguridad en el centro penitenciario.

Dos presos se han fugado este jueves de la cárcel de Dijon, en el noreste de Francia, serrando los barrotes de su celda y los primeros elementos apuntan a que uno de ellos pertenece a una organización criminal vinculada al narcotráfico.

El sindicato Fuerza Obrera (FO) de funcionarios de prisiones ha explicado en sus redes sociales que la fuga se produjo entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana, y ha reiterado que hacía meses que había advertido del "deterioro alarmante" de las condiciones de seguridad en el centro penitenciario de Dijon.

Fuentes policiales citadas por el diario local 'Le Bien Public' confirmaron la huida, para la que se utilizó una sierra, y han precisado que los fugados son dos hombres mayores de edad.

Además, el citado medio ha especificado que uno de ellos forma parte de la 'DZ Mafia', una organización criminal vinculada al narcotráfico, y que estaba interno por un ajuste de cuentas mortal que se produjo en la ciudad de Montbéliard (noreste de Francia).

Se espera que el fiscal de Dijon, Olivier Caracotch, ofrezca una información de los hechos y de la operación policial que se ha puesto en marcha para capturar a los fugitivos.

