Ahora

Un antes y un después

"Te quiero desde la Luna": la declaración de amor de uno de los astronautas del Artemis II desde el espacio

¿Qué ha pasado? Durante una de sus intervenciones mientras participaba en una misión en órbita lunar, Victor Glover aprovechó unos segundos de comunicación con la Tierra para enviar un mensaje a su mujer, Dionna Glover, que rápidamente se volvió viral.

El astronauta de la NASA Victor Glover momentos antes del lanzamiento de Artemis II.El astronauta de la NASA Victor Glover momentos antes del lanzamiento de Artemis II.Agencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

A miles de kilómetros, rodeado de cráteres y estrellas y desafiando al espacio exterior. Así fue la declaración de amor del astronauta de la NASAVíctor Glover, que viajó con la misión Artemis II, a su mujer, Dionna Glover: "Te quiero desde la Luna".

Durante una de sus intervenciones mientras participaba en una misión en órbita lunar, Glover aprovechó unos segundos de comunicación con la Tierra para enviar un mensaje que rápidamente se volvió viral. Lejos del lenguaje técnico habitual en este tipo de misiones, el astronauta quiso recordar a su familia, y en especial a su mujer, con una declaración que ha emocionado a miles de personas en todo el mundo.

Desde la galería de observación de la misión, tanto Dionna como una de sus hijas escuchaban emocionadas el mensaje entre sonrisas. Así, su mujer le devolvió el saludo informándole de que sus cuatro hijas estaban siguiendo la misión con la que Glover y sus compañeros, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen, habían hecho historia.

Por su parte, el piloto añadía: "Gracias a todos por apoyarnos en esto. A todos, Genesis, Maya, Joia y Corinne, os amo". Este viernes, Artemis II concluía su misión con éxito tras recorrer la mayor distancia recorrida por el ser humano y llegar a la cara oculta de la Luna. La nave Orión, que llegó a la órbita lunar el lunes pasado, 1 de abril, amerizaba en la Tierra y ponía fin a su viaje espacial de 10 días en la costa de California, en San Diego.

Con esta declaración, Víctor Glover no solo marcaba un antes y un después en la historia como astronauta, sino también como protagonista de una de las escenas más románticas jamás enviadas desde el espacio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Una primera reunión sin acuerdo, pero "con optimismo": EEUU e Irán negocian 'cara a cara' en un encuentro histórico
  2. Israel convoca a la encargada de negocios española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga: "Odio antisemita"
  3. Hungría elige bajo la atenta mirada de EEUU, Rusia y la UE: el conservador Magyar, favorito ante el ultra Orbán
  4. Los hitos clave de la misión Artemis II: de la mayor distancia jamás recorrida por el ser humano al primer inodoro en el espacio
  5. Juan Carlos I, galardonado en Francia, lanza un mensaje a España: "He sido fiel a los sentimientos de mi vida, también a la debilidad y los errores"
  6. Una familiar del niño asesinado en Villanueva de la Cañada, sobre el agresor: "Nos dio pena y le dejamos jugar con él"