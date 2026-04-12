"Te quiero desde la Luna": la declaración de amor de uno de los astronautas del Artemis II desde el espacio

¿Qué ha pasado? Durante una de sus intervenciones mientras participaba en una misión en órbita lunar, Victor Glover aprovechó unos segundos de comunicación con la Tierra para enviar un mensaje a su mujer, Dionna Glover, que rápidamente se volvió viral.

Durante la misión Artemis II, el astronauta de la NASA Víctor Glover sorprendió al mundo con una emotiva declaración de amor desde la órbita lunar. En un breve momento de comunicación con la Tierra, Glover expresó su amor por su esposa, Dionna, con un mensaje que rápidamente se volvió viral: "Te quiero desde la Luna". Desde la galería de observación, Dionna y una de sus hijas escucharon emocionadas entre sonrisas. Glover también agradeció el apoyo de su familia, mencionando a sus cuatro hijas. La misión concluyó con éxito, marcando un hito en la exploración espacial y en las declaraciones románticas desde el espacio.

A miles de kilómetros, rodeado de cráteres y estrellas y desafiando al espacio exterior. Así fue la declaración de amor del astronauta de la NASAVíctor Glover, que viajó con la misión Artemis II, a su mujer, Dionna Glover: "Te quiero desde la Luna".

Durante una de sus intervenciones mientras participaba en una misión en órbita lunar, Glover aprovechó unos segundos de comunicación con la Tierra para enviar un mensaje que rápidamente se volvió viral. Lejos del lenguaje técnico habitual en este tipo de misiones, el astronauta quiso recordar a su familia, y en especial a su mujer, con una declaración que ha emocionado a miles de personas en todo el mundo.

Desde la galería de observación de la misión, tanto Dionna como una de sus hijas escuchaban emocionadas el mensaje entre sonrisas. Así, su mujer le devolvió el saludo informándole de que sus cuatro hijas estaban siguiendo la misión con la que Glover y sus compañeros, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen, habían hecho historia.

Por su parte, el piloto añadía: "Gracias a todos por apoyarnos en esto. A todos, Genesis, Maya, Joia y Corinne, os amo". Este viernes, Artemis II concluía su misión con éxito tras recorrer la mayor distancia recorrida por el ser humano y llegar a la cara oculta de la Luna. La nave Orión, que llegó a la órbita lunar el lunes pasado, 1 de abril, amerizaba en la Tierra y ponía fin a su viaje espacial de 10 días en la costa de California, en San Diego.

Con esta declaración, Víctor Glover no solo marcaba un antes y un después en la historia como astronauta, sino también como protagonista de una de las escenas más románticas jamás enviadas desde el espacio.

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