EEUU fija los plazos para conseguir su objetivo de crear centrales nucleares en la Luna

Los detalles La Casa Blanca fija plazos concretos para la NASA y el Pentágono: preparar despliegues de reactores en órbita a partir de 2028 y un reactor listo para ir a la superficie lunar en 2030.

Estados Unidos está enfocado en llevar energía nuclear a la Luna para establecer asentamientos humanos permanentes. La Casa Blanca ha emitido un memorando, NSTM-3, que establece plazos para la NASA y el Pentágono. Se planea desplegar reactores en órbita para 2028 y tener un reactor listo para la superficie lunar en 2030. El documento, firmado por Michael Kratsios, busca impulsar la construcción de un reactor de fisión nuclear de hasta 100 kilovatios. La NASA debe iniciar un programa en 30 días, mientras el Departamento de Energía evaluará la producción de reactores. El objetivo es asegurar la superioridad espacial estadounidense.

Estados Unidos contiúa centrado en su carrera espacial. Su objetivo ahora es conseguir llevar energía nuclear a la Luna para crear los primeros asentamientos humanos permanentes en el satélite.

Para ello, la Casa Blanca ha publicado un memorando en el que fija plazos concretos para la NASA y el Pentágono. En concreto, señalan que deben preparar despliegues de reactores en órbita a partir de 2028 y un reactor listo para ir a la superficie lunar en 2030.

Se trata de un documento de seis páginas llamado NSTM-3 y firmado por el director de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, Michael Kratsios. En concreto, la National Initiative for American Space Nuclear Power intenta dar un nuevo impulso a planes más específicos publicitados hace meses, como el de construir un reactor de fisión nuclear de hasta 100 kilovatios en la superficie lunar, suficiente para dar energía a unos 80 hogares.

"Estados Unidos liderará el mundo en el desarrollo e instalación de energía nuclear en el espacio para exploración, comercio y defensa", explican en dicho documento.

De esta forma, se reparte el trabajo con fechas cerradas. Por un lado, la NASA debe inciciar en 30 días un programa para un reactor espacial de potencia media, es decir, debe arrancar el proyecto antes del 14 de mayo.

Por su parte, el Departamento de Energía tiene 60 días para evaluar si la industria puede producir hasta cuatro reactores espaciales en cinco años, y la Casa Blanca pide una hoja de ruta en 90 días con los obstáculos principales.

Por tanto, la idea es que el primer reactor nuclear en órbita esté listo para 2028, mientras que el reactor lunar estaría listo para su lanzamiento en 2030. El objetivo, según dejan claro en el documento es "garantizar la superioridad espacial americana". Además, para 2028, tendrían que acelerar el lanzamiento del SR-1 Freedom hacia Marte.

El Departamento de Guerra apoyará la misión y tendrá la suya propia para, además de financiar el desarrollo inicial, llevar el reactor propio en órbita para 2031. En cuestiones técnicas, esperan que el reactor de potencia media tenga más de 20 kilovatios eléctricos y que pueda tener al menos 3 años en órbita y 5 años en superficie lunar.

También se espera contar con la capacidad de producir cuatro reactores en Estados Unidos para alcanzar el objetivo en 5 años. Además, solicitan que al menos uno de los diseños sea extensible hasta 100 kilovatios eléctricos, pensando en una base que crezca en la década de 2030.

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