Trump anuncia que las conversaciones de paz con Irán podrían retomarse este viernes: "Es posible"

¿Qué ha dicho? "Es posible", ha dicho el presidente de los EEUU en declaraciones al 'New York Post'. Ha confirmado que las negociaciones en Islamabad pueden volver a ser una realidad en las próximas "36 o 72 horas".

Donald Trump ha vuelto a cambiar de postura respecto a Irán. Inicialmente, había anunciado que el alto el fuego con Irán finalizaría este miércoles, pero en una reciente entrevista declaró que "es posible" retomar las conversaciones de paz este viernes y consideró extender la tregua con el régimen iraní. Este anuncio coincide con la prórroga indefinida del alto el fuego, que Trump comunicó justo antes de que expirara el plazo. A pesar de haber amenazado con reanudar los bombardeos, Trump afirmó que, a petición de líderes paquistaníes, suspendería el ataque hasta recibir una propuesta de acuerdo unificada de Irán. Mientras tanto, Irán ha señalado que solo negociará si se cumplen ciertas condiciones y se prepara para defenderse de posibles agresiones.

Donald Trump ha vuelto a cambiar de opinión. Tras poner al mundo en el filo de la incertidumbre, tras anunciar que el plazo del alto el fuego con Irán caducaba este miércoles y jugar a no acudir a Islamabad para negociar, da una entrevista y declara todo lo contrario. Porque ahora Trump ha asegurado que "es posible" que las conversaciones de paz con los iraníes podrían retomarse este mismo viernes. También, que piensa en extender la tregua con el régimen de los ayatolás.

"Es posible", ha afirmado el presidente de los Estados Unidos. Cree que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán, en Islamabad, después de que el alto el fuego fuera prorrogado de forma indefinida. Trump se lo ha contado al diario 'The New York Post'.

Así, Donald Trump ha confirmado los rumores y las informaciones locales que ya hablaban de una eventual reanudación en las próximas "36 o 72 horas".

Trump y sus cambios de opinión

Este cambio de guion se une al anuncio dado por el presidente estadounidense hace solo 24 horas: la extensión de forma indefinida del alto el fuego con Irán. Al menos, se ha comprometido a no bombardear hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta de acuerdo.

Hay que recordar que este anuncio, hecho en sus redes sociales, se produjo cuando la cuenta atrás llegaba a su fin. Quedaban pocas horas para que venciera el plazo dado por el mismo para el alto el fuego vigente.

Pero es que el martes Trump protagonizó un nuevo cambio de opinión. Se contradijo a sí mismo. Aseguró que no iba a dar más tiempo a Irán y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos". Primero cerró la puerta a un nuevo alto el fuego con Irán asegurando: "Es altamente improbable que lo prolongue". Después escribió en redes sociales: "Debido a la grave fractura del Gobierno de Irán, algo que no sorprende, y a petición del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se nos ha solicitado suspender nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada", ha empezado explicando el magnate en un mensaje en redes que, como él mismo ha escrito, es una "declaración del presidente Donald J. Trump".

Por su parte, Irán ha asegurado este miércoles que solo se sentará en la mesa de negociaciones con EEUU cuando se den las "condiciones necesarias y razonables". Y advierten de nuevo: el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

Y todo esto mientras el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y contrabloqueado por Trump.

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