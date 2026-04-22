La Guardia Revolucionaria iraní advierte que está lista para "asestar golpes demoledores" si se reanudan los combates

Imagen de archivo. La Guardia Revolucionaria iraní lleva a cabo un ejercicio a gran escala en el estrecho de Ormuz.

El contexto Estas afirmaciones de la Guardia Revolucionaria llegan horas después de que Trump anunciara una tregua indefinida en Irán para dar tiempo a la negociación con la República Islámica.

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido que responderá con "golpes demoledores, más allá de lo imaginable" a cualquier nueva agresión de Estados Unidos e Israel, prometiendo una reacción "firme, decisiva e inmediata". En un comunicado, subrayaron su capacidad para atacar puntos vitales de sus enemigos y destacaron la coordinación con otras fuerzas armadas. Además, señalaron que el debilitamiento del poder militar estadounidense-israelí podría abrir la puerta a un nuevo orden regional sin presencia extranjera. Estas declaraciones se producen tras el anuncio de una tregua indefinida por parte de Trump, aunque Irán ha reiterado que no negociará mientras continúe el bloqueo de sus puertos. En paralelo, Trump ha asegurado que Irán no desea cerrar el estrecho de Ormuz, vital para el transporte de petróleo, y ha afirmado que la economía iraní está en crisis, sugiriendo que Teherán está desesperado por dinero.

La Guardia Revolucionaria ha advertido que en caso de una nueva agresión de Estados Unidos e Israel les infligirá "golpes demoledores, más allá de lo imaginable" para los enemigos.

"En una posible nueva fase del enfrentamiento militar, la Guardia Revolucionaria infligirá golpes demoledores, más allá de lo imaginable para el enemigo, a los activos restantes de estos en la región", ha asegurado el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia ha afirmado que su respuesta a cualquier nueva agresión sería "firme, decisiva e inmediata". El comunicado subraya que la capacidad para atacar puntos vitales y símbolos de disuasión de Israel y EEUU "sigue abierta y preparada", y destaca la coordinación con el resto de las fuerzas armadas para impedir cualquier intento de recuperación de sus capacidades estratégicas.

Asimismo, ha indicado que el debilitamiento del poder militar estadounidense-israelí abre la puerta a un nuevo orden regional en Oriente Medio, sin presencia de potencias extranjeras.

En este contexto, las autoridades iraníes consideran que estos desarrollos contribuirán a consolidar un entorno más estable en la región.

Estas afirmaciones de la Guardia Revolucionaria llegan horas después de que Trump anunciara una tregua indefinida en Irán para dar tiempo a la negociación con la República Islámica. Teherán no ha reaccionado de manera oficial a la extensión de la tregua; sin embargo, ha reiterado que no acudirá a otra ronda de negociaciones mientras EEUU continúe el bloqueo de sus puertos, lo que considera una violación del alto el fuego.

Además, Irán ha atacado a tiros en las últimas horas un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

Trump defiende que Irán "no quiere que se cierre" Ormuz

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán "no quiere" que "se cierre" el estrecho de Ormuz, principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo por la cual transita alrededor de uno de cada cinco barriles de crudo, al tiempo que ha considerado que Teherán dice que "quiere que se cierre" porque busca "guardar las apariencias", dado el cierre perimetral de ese paso estratégico impuesto por Washington hace una semana.

"Irán no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz sino que lo mantenga abierto para poder ganar 500 millones de dólares (425,75 millones de euros) al día, que es, por ende, lo que están perdiendo si se cierra", ha defendido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social en el cual, ha añadido, Teherán "solo dice que quiere que se cierre" porque Estados Unidos "lo mantiene totalmente bloqueado (cerrado)".

En esa línea, el magnate republicano ha opinado que "Irán se está hundiendo económicamente", lo que, según ha argüido, hace que "quieran que se abra el estrecho de Ormuz de inmediato" al estar "desesperados por dinero".

"Pierden 500 millones de dólares al día. El Ejército y la Policía se quejan de que no les pagan. ¡SOS!", ha recalcado Trump en otra publicación a través del mismo canal.

Asimismo, tras aseverar que las autoridades de la República Islámica "simplemente quieren guardar las apariencias", el mandatario norteamericano ha señalado que "hace cuatro días" se le ha "acercado gente" afirmando que "Irán quiere abrir el estrecho (de Ormuz) de inmediato". No obstante, ha considerado, si ello ocurre "nunca habrá un acuerdo" con Teherán "a menos" que vuele "por los aires el resto del país, incluidos sus líderes".

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