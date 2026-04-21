Trump extiende el alto el fuego y mantiene el bloqueo de Ormuz en un movimiento que Irán tacha de estrategia para "ganar tiempo"

Entre líneas Donald Trump achaca a la "grave fractura del Gobierno de Irán, algo que no sorprende" su anuncio de una extensión del tiempo de alto el fuego. El presidente de los EEUU tira de bondad para no reconocer que la guerra en Oriente Medio se le está complicando y haciendo larga.

Donald Trump ha anunciado, a través de su red social, la extensión del alto el fuego con Irán, contradiciendo su declaración previa de no prolongarlo. Esta decisión se debe a la presión de Pakistán, que actuará como mediador en las negociaciones previstas en Islamabad. Trump ha ordenado a las Fuerzas Armadas mantener el bloqueo y estar preparadas. Las negociaciones, programadas para este miércoles, están en peligro ya que ni Irán ni Estados Unidos han confirmado su asistencia. Irán condiciona su participación a que EE.UU. abandone su política de presión, mientras en EE.UU. se ha celebrado una reunión de seguridad en la Casa Blanca.

'In extremis', cuando la cuenta atrás ya había empezado para que espirase el plazo dado por el mismo, Donald Trump ha vuelto a usar su red social para hacer un anuncio en relación a la guerra contra Irán. Para anunciar que extiende el alto el fuego hacia territorio iraní, esa tregua que hace solo 24 horas negaba poder y querer agrandar. Eso sí, de abrir el estrecho de Ormuz, nada. Donald Trump continúa con su contrabloqueo. ¿La respuesta de Irán? Posibles "ataques militares".

Porque el lunes, el presidente de los Estados Unidos cerró la puerta a un nuevo alto el fuego con Irán asegurando: "Es altamente improbable que lo prolongue". Este martes, ha cambiado de idea y ha anunciado que extiende el alto el fuego "hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".

Lo hace gracias a la insistencia de Pakistán. Así lo ha explicado en su red social, recordando el papel de este país mediador y que acogerá, supuestamente, la nueva ronda de negociaciones de este miércoles en Islamabad si acuden ambos países finalmente.

"Debido a la grave fractura del Gobierno de Irán, algo que no sorprende, y a petición del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se nos ha solicitado suspender nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada", ha empezado explicando el magnate en un mensaje en redes que, como él mismo ha escrito, es una "declaración del presidente Donald J. Trump".

Por lo tanto, asegura haber "ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todo lo demás, que permanezcan preparadas y capacitadas".

La respuesta del régimen iraní no se ha hecho esperar: "La prórroga del alto el fuego de Trump no significa nada" porque "el bando perdedor no puede dictar las condiciones". Según ha explicado a Reuters un asesor del presidente del Parlamento de Irán, que Trump diga que mantiene el bloqueo de Ormuz "no es diferente de un bombardero y debe ser respondido con una acción militar".

Negociaciones en peligro

Para este miércoles, Estados Unidos e Irán tenían prevista una cita en Islamabad, Pakistán, para continuar con las negociaciones de paz, pero no está claro que ambas partes vayan a asistir.

Ni la delegación de Irán ni la de Estados Unidos, con el vicepresidente JD Vance a la cabeza, han puesto rumbo a Pakistán. Recordemos que se suponía que este miércoles iban a acudir hasta Islamabad para retomar las conversaciones con esta guerra que empezó con los bombardeos de EEUU e Israel sobre Teherán, el sábado 28 de abril, y que ya se extiende por Oriente Medio y la zona del golfo Pérsico.

Irán asegura que asistirán a las negociaciones en Pakistán si EEUU abandona su "política de presión y amenazas", según ha comentado un alto funcionario iraní a Reuters. Ha dejado claro que "Irán rechaza las negociaciones llevadas a cabo bajo presión o con el objetivo de la rendición". Y es que, según ha denunciado Irán, EEUU se ha centrado en crear "nuevos obstáculos" en vez de en "resolver problemas".

Por su parte, en EEUU, se ha producido una reunión de la cúpula de seguridad de Trump en la Casa Blanca. En ella han acompañado al presidente Trump: el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; de los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. Este último también es el yerno de Trump.

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