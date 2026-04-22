Alta tensión en el estrecho de Ormuz tras el ataque a dos cargueros en plena prórroga del alto el fuego

Un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz en una imagen de archivo

El contexto La información sobre los ataques llega al día siguiente de que Trump diera marcha atrás a su decisión de no prorrogar el alto el fuego con Irán, que caducaba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás.

Irán ha disparado contra un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, según la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO). Una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní se acercó al buque y abrió fuego sin previo aviso, causando graves daños en el puente de mando. La tripulación está a salvo y no hubo incendios ni repercusiones medioambientales. Este incidente coincide con la decisión del presidente de EE. UU., Donald Trump, de prorrogar indefinidamente el alto el fuego con Irán, aunque mantendrá el bloqueo naval que afecta al 90% del comercio marítimo iraní.

Alta tensión en el estrecho de Ormuz tras el ataque a dos cargueros. Irán ha atacado a tiros en las últimas horas un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, ha informado este miércoles la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, en inglés) se ha acercado al buque sin establecer contacto previo por vía radiofónica y ha abierto fuego contra él, "lo que ha causado graves daños en el puente de mando", ha indicado el organismo, que recopila información sobre ataques a buques en la guerra de Irán. Toda la tripulación "se encuentra a salvo" y "no se han registrado incendios ni repercusiones medioambientales", ha añadido la agencia, con sede en el Reino Unido.

Más tarde, el Organismo Marítimo del Reino Unido (UKMTO) ha informado haber recibido un informe de un incidente a 8 millas náuticas al oeste de Irán, en la zona del estrecho de Ormuz. "El capitán de un buque de carga que salía del estrecho ha reportado haber sido atacado a tiros y se encuentra detenido en el agua", ha escrito UKMTO en X.

Así, ha indicado que "la tripulación está a salvo y no se han reportado daños en la embarcación. El UKMTO ha advertido de que existe un alto nivel de actividad en la zona y ha instado a los buques a reportar cualquier actividad sospechosa"

La información sobre los ataques llega al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás a su decisión de no prorrogar el alto el fuego con Irán, que caducaba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás.

Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90% del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.

Este sábado la UKMTO informó que dos barcos patrulla de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un carguero no identificado, también en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz. Poco después, la misma agencia alertó de un segundo incidente en esa misma zona consistente en el impacto de un proyectil de origen desconocido contra un carguero que sufrió daños en algunos de los contenedores que transportaba.