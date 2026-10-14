Trump anuncia el inicio de una exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin de campaña

El contexto Hace apenas un mes, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo con el objetivo de poner fin a las tensiones surgidas tras las reiteradas amenazas de Trump de tomar el control de la isla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una próxima exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia. Aunque no detalló los planes, afirmó que el territorio podría tener una cantidad de petróleo fácilmente accesible mayor que la de casi cualquier otro lugar. Recientemente, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo para reducir tensiones tras las amenazas de Trump de controlar la isla. Este acuerdo amplía el papel militar estadounidense en Groenlandia, permitiendo nuevas bases y un sistema de defensa antimisiles, mientras reafirma la soberanía danesa y el derecho a la autodeterminación de los groenlandeses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que se está preparando el inicio de una exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia.

Trump no ofreció detalles sobre los planes de exploración en Groenlandia, pero afirmó: "Hay expertos que dicen que la cantidad de petróleo fácilmente accesible es mucho mayor que la de casi cualquier otro territorio en el mundo".

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo el mes pasado con el objetivo de poner fin a las tensiones surgidas tras las reiteradas amenazas de Trump de tomar el control de la isla, que posee una ubicación estratégica y una gran riqueza mineral.

"Cualquier ataque futuro contra Estados Unidos tendría que pasar por Groenlandia, donde nuestras defensas derribarían habitualmente drones, misiles o cualquier otra forma de arma aún no concebida", asegura Trump en su publicación en Truth Social.

El acuerdo firmado entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia amplía el papel del ejército estadounidense en Groenlandia, allanando el camino para dos nuevas bases militares y el sistema de defensa antimisiles "Golden Dome" de Trump, al tiempo que reafirma la soberanía danesa y el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación.

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