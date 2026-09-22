Trump consigue su objetivo: Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firman el acuerdo de seguridad de la isla

Donald Trump estrecha la mano del primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ante la mirada de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen

Los detalles El presidente estadounidense ya ha anunciado la construcción de dos bases militares en la isla y ha defendido que este acuerdo "también protege enormemente a Europa y mejora mucho a la OTAN".

Donald Trump ha logrado que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmen un acuerdo de seguridad que otorga a EE.UU. el "control permanente de la seguridad" de Groenlandia. Firmado durante la Asamblea General de la ONU, el acuerdo permitirá a EE.UU. aumentar su presencia militar en la isla ártica, construyendo dos bases militares estratégicas. Trump destacó que esto fortalecerá la defensa de América, Europa y la OTAN, impidiendo la presencia militar de adversarios en Groenlandia. Marco Rubio, secretario de Estado, calificó el acuerdo como "muy bueno", subrayando su permanencia y su importancia para la seguridad nacional y la defensa del Ártico.

Ya está. Donald Trump lo ha conseguido. Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia han firmado este martes, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, el acuerdo de seguridad que alcanzaron la pasada que semana que otorga al país norteamericano el "control permanente de la seguridad" de la isla ártica.

Tras la intervención del presidente estadounidense en la Asamblea General, los líderes de las tres partes han escenificado la firma del acuerdo que permitirá a EEUU tener una mayor presencia militar en Groenlandia para garantizar su seguridad.

Según ha afirmado el republicano durante su intervención ante la Asamblea, dicho acuerdo permite a EEUU "tener la capacidad de hacer lo necesario para defender el continente americano y también Europa y otros lugares".

"Ningún adversario estadounidense podrá establecer una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles allí sin nuestra aprobación expresa por escrito", ha afirmado al respecto.

Además, ha anunciado que comenzarán "inmediatamente" con el proceso de aumento de la presencia militar con la construcción de dos bases militares "muy importantes en las ubicaciones adecuadas". Según Trump, este acuerdo "también protege enormemente a Europa y mejora mucho a la OTAN".

Rubio califica el acuerdo de "muy bueno"

Paralelamente a la firma, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dado detalles sobre el acuerdo alcanzado con Dinamarca sobre Groenlandia, que permite a Washington construir "tantas bases militares como sean necesarias" en la isla para garantizar la seguridad, por lo que ha destacado que se trata de un acuerdo "permanente" y "muy bueno".

"Es permanente, es para siempre, porque este acuerdo no tiene fecha de vencimiento", ha aseverado Rubio durante una entrevista con la cadena televisiva Fox News, donde ha aclarado que "todo lo que tiene que ver con Groenlandia tiene que ver con la seguridad nacional".

Así, ha explicado que esto está relacionado, a su vez, con "la defensa del Ártico" y de las rutas marítimas. "Es de vital importancia. Teníamos un acuerdo pero era necesario modernizarlo y ponerlo al día. Ahora tenemos uno nuevo, que es bueno para Groenlandia y Dinamarca, porque también aporta seguridad a los dos y es para siempre", ha apuntado.

"Nos permite iniciar un proceso de inversión junto a Dinamarca. Gracias a él evitaremos despertar un día y darnos cuenta de que las empresas chinas han llegado y que, a efectos prácticos, se han hecho con el territorio, como ya han hecho en otras partes", ha aseverado. "Han construido puertos en diferentes partes del mundo, y un puerto es como una base militar, puede que un día desplieguen allí su Armada", ha añadido.

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