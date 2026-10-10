Trump amenaza a Zelenski tras sus críticas al acuerdo de diésel con Rusia: "Es hora de que Ucrania tenga nuevo presidente"

¿Qué ha dicho? El líder estadounidense pide al ucraniano que deje de atacar las refinerías rusas después de llegar a un pacto con Putin con el que Rusia suministrará millones de toneladas de diésel a nivel mundial. "Más le vale parar", ha dicho el republicano.

Donald Trump ha criticado duramente a Volodímir Zelenski tras las críticas del líder ucraniano al acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, firmado por Trump y Vladímir Putin. Este pacto permitirá el suministro de millones de toneladas de diésel a nivel mundial. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump amenazó a Zelenski y sugirió la necesidad de un nuevo liderazgo en Ucrania, acusándolo de no detener la guerra con Rusia. Por su parte, Zelenski condenó el acuerdo, argumentando que permitir a Rusia vender productos petrolíferos es prolongar la guerra y no traerá paz ni beneficios al mundo civilizado.

A Donald Trump no le tiembla el pulso a la hora de abroncar a Volodímir Zelenski. El líder estadounidense ha vuelto a cargar contra el ucraniano, al que no ha dudado en amenazar, después de que este sábado lanzara duras críticas al acuerdo de Estados Unidos rubricado este viernes con Vladímir Putin y con el que Rusia suministrará millones de toneladas de diésel a nivel mundial.

"Más le vale parar", ha dicho a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que también ha pedido un nuevo liderazgo para Ucrania: "Es hora de que tenga nuevo presidente". El republicano también ha acusado a Zelenski de haber podido para la guerra con Rusia muchas veces y no hacerlo.

La ira del estadounidense llega después de que el presidente de Ucrania haya cargado contra Estados Unidos por firmar el acuerdo con Rusia. Con la firma del mismo, Trump y Putin pactaban el suministro "inmediato" de más de 300.000 toneladas de diésel al mercado de EEUU y del mundo.

El acuerdo, tal y como confirmaba Trump, continuará con el suministro de "otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y un millón de toneladas inmediatamente después". Algo que no ha sentado nada bien a Zelenski, que ha hecho hincapié en que permitir esto es invertir en la guerra. "Los regalos a Putin no traerán la paz ni ningún beneficio al mundo civilizado", ha escrito en sus redes sociales.

"Rusia 'pagará' el diésel con más terror"

"Rusia 'pagará' el diésel con más terror y perfidia. Permitir que Rusia venda productos petrolíferos es invertir en una guerra que debe terminar, no prolongarse. Lo que se necesita es una verdadera desescalada con Rusia sobre una base recíproca", ha agregado el ucraniano.

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca considera que "Zelenski quiere generar problemas al mundo". "Quiere generar problemas a nuestros agricultores con sus ataques contra las refinerías rusas", ha señalado. "Le hemos dicho a Zelenski: 'Puedes hacer lo que quieras a Rusia, pero no ataques las refinerías porque eso supone un problema para el mundo'. ¿Y qué hace? Va y ataca el combustible diésel. Debería parar de una puñetera vez", ha insistido.

Las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado recurrentemente las refinerías de petróleo rusas para intentar frenar la ofensiva militar rusa sobre el este de Ucrania a pesar de las advertencias de Washington.

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