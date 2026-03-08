Un crimen de guerra: Irán difunde el momento del impacto de un misil en la escuela de niñas

Los detalles La Agencia Estatal de Noticias iraníes ha publicado vídeos del ataque que dejó más de 170 muertos. En los mismos se ve que los proyectiles tienen aletas como los Tomahawk utilizados por Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha culpado a Irán por un ataque a una escuela en Minab, donde murieron más de 170 personas, en su mayoría niñas. Sin embargo, la Agencia Estatal de Noticias iraníes mostró videos que indican que los misiles usados tenían características similares a los Tomahawk de Estados Unidos. 'The New York Times' reveló que el ataque podría haber sido un "error de identificación del objetivo" por parte de EE.UU., al confundir una base naval iraní cercana con la escuela. Aunque Trump insiste en culpar a Irán, el Pentágono investiga el incidente, y dos funcionarios estadounidenses sugieren que las fuerzas de EE.UU. podrían ser responsables.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha culpado este domingo a Irán del ataque a un colegio en el que murieron más de 170 personas, la mayoría de ellas niñas. Sin embargo, el líder republicano ha vuelto a difundir un bulo: la Agencia Estatal de Noticias iraníes ha publicado vídeos del ataque.

En los mismos se ve que los misiles tienen aletas como los Tomahawk utilizados por Estados Unidos. La carnicería contra la escuela de niñas en Minab ocurrido en el primer día de la ofensiva que desató la guerra en curso en Medio Oriente, ha sido, sin duda, uno de los peores ataques desde que comenzó el conflicto.

Además, como ha revelado 'The New York Times', podría haber sido un "error de identificación del objetivo" por parte de EEUU.

Tras una investigación analizando fuentes oficiales, los analistas del periódico estadounidense concluyeron que se trató de un ataque con bomba de precisión que lanzaron contra la escuela, un objetivo erróneamente identificado en el que murieron 175 personas, la mayoría niñas. El ataque habría estado dirigido contra una base naval iraní en las cercanías, según la investigación.

Ni EEUU ni Israel han confirmado el ataque contra esta escuela y de hecho, Trump sigue insistiendo en que el culpable es Irán. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró este miércoles que el Pentágono estaba investigando el episodio y aseguró que las fuerzas estadounidenses "nunca tienen como objetivo a civiles".

Basándose en imágenes de satélite, publicaciones en redes y videos verificados, 'The New York Times' informó que el ataque ocurrió al mismo tiempo que otros contra una base naval adyacente del Cuerpo de Guardianes de la Revolución. Declaraciones oficiales que indicaban que las fuerzas estadounidenses estaban atacando objetivos navales cerca del estrecho de Ormuz, cerca de la base iraní, "sugieren que lo más probable es que hayan sido ellas quienes efectuaron el ataque", según el medio estadounidense.

Dos funcionarios estadounidenses no identificados dijeron a la agencia Reuters que los investigadores militares "consideran probable" que las fuerzas estadounidenses fueran responsables del ataque. Asimismo, la investigación de 'The New York Times' sí descartó que un misil iraní hubiera alcanzado la escuela. Si se confirma "que fue una bomba estadounidense" la que alcanzó la escuela, "probablemente una de las preguntas será si el ataque a la escuela fue un error o se llevo a cabo en base a información desactualizada".

