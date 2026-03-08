Israel advierte de que va a perseguir al sucesor del "tirano Jamenei" y a "todo aquel que busque designar a un líder supremo"

¿Qué han dicho? El Ejército hebreo ha convertido en objetivo a todo aquel que participe en esa reunión que, dicen, va a suceder "pronto en la ciudad de Qom". "El régimen terrorista de Irán trata de reconstruirse", exponen.

Israel ha puesto su atención en la Asamblea de Expertos de Irán, que decidirá el sucesor de Ali Jamenei. En un comunicado, el Ejército israelí ha advertido que perseguirá a cualquier nuevo líder supremo y a quienes participen en su designación. Tras la muerte de Jamenei, objetivo de Netanyahu, el poder en Irán fue asumido temporalmente por Masud Pezeshkian, Golamhosein Mohseni Eyei y el ayatolá Alireza Arafi. La Asamblea de Expertos, que no se reunía desde hace décadas, se congregará en Qom para elegir al sucesor. Dos miembros afirmaron que ya han elegido al nuevo líder, aunque no revelaron su identidad.

Israel tiene en el punto de mira la Asamblea de Expertos de Irán. Tiene entre ceja y ceja la reunión en la que se va a decidir quién va a suceder a Ali Jamenei al frente del país persa. En un comunicado en X, el Ejército hebreo ha avisado con que va a perseguir a todo el que ocupe el puesto de líder supremo y también al que busque designar a un sucesor.

Así se han expresado en redes sociales: "Queremos decirles que la mano de Israel va a seguir persiguiendo a cualquier sucesor de Ali Jamenei y a todo aquel que busque designar a un nuevo líder supremo".

"Tras la neutralización del tirano Ali Jamenei, el régimen terrorista de Irán intenta reconstruirse para elegir a un nuevo líder", han advertido.

Han agregado además que tienen conocimiento de que la Asamblea de Expertos, que lleva décadas sin reunirse, se va a congregar "pronto en la ciudad de Qom" y les ha avisado: "Serán objetivos todos los que pretendan participar en esa reunión".

Y es que la muerte de Jamenei era uno de los objetivos principales de Netanyahu. El mismo día del comienzo de los ataques, en un bombardeo a donde el líder supremo tenía su residencia, acabaron con su vida.

Tras confirmar su muerte y la de altos cargos del régimen, el poder en Irán lo tomaron Masud Pezeshkian, presidente del país, Golamhosein Mohseni Eyei, jefe del Poder Judicial iraní, y el ayatolá Alireza Arafi.

Los tres han asumido el poder en un "periodo de transición" para que, tal y como informan medios iraníes, pronto esa Asamblea de Expertos designe al sucesor de Jamenei.

Dos miembros de la Asamblea de Expertos de Irán aseguraron que ya han elegido al nuevo líder supremo del país, sucesor del asesinado ayatolá Ali Jamenei, aunque no anunciaron todavía públicamente su nombre. "La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

