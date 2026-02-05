Trump alardea de ser la persona más demandada del mundo mientras asegura que no es un "dictador" aunque reconoce que le "encanta" que le llamen así

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU ha anunciado que el Departamento de Educación está "emitiendo oficialmente nuevas directrices para proteger el derecho a la oración" en las escuelas públicas en el Desayuno de Oración Nacional, en el que ha asegurado que "no se puede tener un gran país si no se tiene religión".

En un discurso durante el Desayuno de Oración Nacional, Donald Trump ha alardeado de ser la persona más demandada del mundo y ha negado ser un dictador, aunque le gusta que lo llamen así. Ha criticado a Europa por sus problemas de inmigración y energía, y ha defendido su gestión en defensa. Trump ha anunciado nuevas directrices para proteger la oración en escuelas públicas y ha reiterado su compromiso con la religión en EE.UU. Ha rechazado despedir a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras incidentes con el ICE, y ha defendido a su directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, en medio de controversias sobre el fraude electoral de 2020.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha alardeado este jueves de ser la persona más demandada del mundo, ha vuelto a cargar contra Europa y ha negado que sea un dictador, como ha afirmado que le llaman, aunque ha añadido que le "encanta" que se lo digan. Lo ha hecho en un discurso en el Desayuno de Oración Nacional en el que ha asegurado que "hay muchas señales" de que la religión está regresando con "muchísima fuerza".

Tras cargar contra los demócratas, ha dicho que "siempre les gusta decir que Trump es un dictador". "Me encanta eso", ha resaltado, aunque ha agregado que él no es "un dictador". Tras eso ha afirmado que "ellos sí actuaban como dictadores", que "eran como la Gestapo" y que "arrestaban a la gente por ir a la iglesia". "Arrestaban a la gente y la trataban de forma horrible", ha dicho en un momento en que EEUU vive un gran momento de tensión por las detenciones arbitrarias de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han asesinado a dos personas en Minnesota.

Durante su discurso, Trump ha anunciado que el Departamento de Educación está "emitiendo oficialmente nuevas directrices para proteger el derecho a la oración en nuestras escuelas públicas". El presidente estadounidense ha hecho este anuncio tas asegurar que va a volver a dedicar a EEUU "como una nación bajo dios". "Siempre he dicho que no se puede tener un gran país si no se tiene religión. Tienes que creer en algo", ha resaltado.

Tras el anuncio, además, ha señalado que le "demandarán". "Me demandan por todo. Soy la persona más demandada en la historia. Me han demandado por todo", ha dicho prácticamente presumiendo de ello. Trump ha añadido que fue acusado y los eliminó. "Nunca ha habido, que sepamos, ningún político acusado que haya ganado unas elecciones. Políticos muy populares fueron acusados. Perdieron. Me acusaron tantas veces", ha remarcado en un discurso en el que se ha desviado con frecuencia del teleprónter.

También ha tenido palabras contra Europa, de la que ha dicho que tiene "un gran problema entre la inmigración y la energía". "Europa se está destruyendo a sí misma y más les vale espabilar", ha afirmado, aunque tras esto ha apuntado: "Y os quiero a todos". "Les he ayudado mucho. Conseguí que el gasto en defensa pasara del 2% al 5% del PIB, algo que, ya saben, nadie pensaba que fuera posible. Nadie pensaba que el 2% fuera posible y lo llevamos al 5%", ha resaltado.

Rechaza despedir a la secretaria de Seguridad Nacional por las acciones del ICE

Trump ha rechazo las peticiones de despedir a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien fue criticada después de que agentes federales dispararan y mataran a dos estadounidenses que protestaban por las duras políticas de deportación de migrantes de Trump en Minnesota. "¿Por qué haría eso?", ha preguntado , elogiando la vigilancia de Noem en la frontera sur de EEUU y sus esfuerzos contra la delincuencia.

Trump también ha defendido a su directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, quien estuvo presente en un allanamiento del FBI a un centro electoral en Georgia como parte de su esfuerzo por cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden. Las acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 han sido rechazadas por tribunales, gobiernos estatales y miembros de la propia administración anterior de Trump.

Gabbard, cuyo cargo suele estar relacionado con amenazas internacionales, escribió en una carta a los legisladores fechada el lunes que observó al personal del FBI ejecutando una orden de registro en el condado de Fulton, en Atlanta, y que estuvo presente allí durante un breve periodo. "Está haciendo un gran trabajo", ha dicho Trump de ella, a la vez que ha insinuado un papel ruso en la manipulación electoral. Y tampoco se ha olvidado de elogiar a la fiscal general Pam Bondi, quien, según él, envió a Gabbard a Atlanta.

El presidente estadounidense ha hablado así en el Desayuno de Oración Nacional, en el que ha reflexionado sobre sus posibilidades de ir al cielo, diciendo: "Realmente creo que probablemente debería lograrlo", aunque ha señalado que "no era un candidato perfecto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.