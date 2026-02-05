Separar y alejar: así es el modus operandi de los matones del ICE de Trump en Minnesota

Los detalles Los agentes federales, en sus detenciones arbitrarias, arrestan y separan tanto de sus hogares como de sus familias. No les importa que incluso haya menores de edad que se queden solos en sus domicilios.

El texto describe la actuación del ICE en Minnesota bajo la administración de Trump, destacando su modus operandi caracterizado por detenciones arbitrarias y un ambiente de temor en Minneapolis. Se relatan casos específicos, como el de Marisol, quien fue detenida mientras pedía auxilio, dejando a su hija menor sola en casa. También se menciona a Armando, trasladado a Texas a más de 2.000 kilómetros de su hogar, y al pequeño Liam, de cinco años, llevado junto a su padre a un centro de detención. Estas acciones han generado caos y miedo, siendo criticadas por su trato inhumano.

Es la forma de proceder del ICE. Es la forma de actuar de los matones de Trump. De la milicia del presidente de EEUU en Minnesota. En un estado cercado por los agentes federales. Por unos agentes que tienen un modus operandi claro. Uno en el que detienen por ejemplo porque sí. En el que hay arrestos arbitrarios. En el que han hecho suyo el eslogan de 'detener y alejar'.

Porque es así como actúan. Porque es como hacen en una ciudad de Minneapolis en el que día a día se respira temor. Se respira pánico. Miedo. En un estado sumido en el caos. Todo, por las detenciones arbitrarias. Por esos hombres armados que han acabado con la vida de dos personas en apenas un mes.

Ellos, mientras, a lo suyo. Deteniendo a gente como a Marisol, que pedía auxilio nada más ser detenida por el ICE. Así fue testigo de todo El Objetivo, de Ana Pastor. Así lo vivió un programa que escuchó sus últimas palabras. "Están en mi casa... mis papeles. Mi hija está en la casa, por favor", dice la mujer.

Dice antes de que después tan solo se escuchase a los agentes del ICE. A quienes se la llevaron al centro de detención, denominado de desaparecidos, dejando sola a Joselyn, su hija menor de edad. Dijeron que la iban a liberar, pero no. Todo era mentira.

Y es lo mismo que hicieron con Armando, al que llevaron de Minneapolis a Texas. "No acaba la pesadilla", cuenta, después de que se le detuvieran en su casa para llevárselo a más de 2.000 kilómetros de su hogar.

"Es un trato peor que a los animales", expresa Armando, que es un fiel reflejo del modo de proceder del ICE de Trump en EEUU. En un país que tiene la mirada fija en Minneapolis.

Porque así ha hecho el ICE que sea. Porque así es la vida en una ciudad en la que estos agentes se llevaron al pequeño Liam, de cinco años, junto a su padre hasta un centro de detención de Texas. La imagen dio la vuelta al mundo, y al final tuvo que ser un juez el que ordenase su inmediata liberación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.