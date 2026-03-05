Mojtaba Jamenei, el hijo del ayatolá asesinado por EEUU e Israel, favorito para liderar el régimen iraní

Mojtaba Jamenei, el hijo del ayatolá Ali Jamenei asesinado por EEUU e Israel, favorito para liderar el régimen iraní

Mojtaba Jamenei es el hijo de Ali Jamenei, y algunas fuentes apuntan a que habría sido el elegido para sustituirle tras el asesinato de su padre a manos de EEUU e Israel. Mojtaba no ha tenido ningún cargo público, siempre ha vivido a la sombra de su padre, y está fuertemente ligado a la Guardia Revolucionaria.

Pero a Mojtaba no sé le ve desde el sábado pasado cuando EEUU e Israel lanzaron un ataque sin precedentes contra Irán. Él sobrevivió a los ataques, no así su padre y su mujer. Desde entonces, está escondido. Nacido en 1969, el hijo del ayatolá es una figura hermética, un clérigo que no es de alto rango.

Según el 'Times', este miércoles en la Asamblea de Expertos, el órgano formado por 88 clérigos que se encarga de elegir al líder supremo de Irán, el nombre de Mojtaba sonaba con fuerza. De hecho, Estados Unidos ya contemplaba que él fuera el elegido.

Si finalmente Mojtaba Jamenei sale elegido como líder supremo, Irán optaría por el continuismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el "peor escenario" en Irán es que quien asumiera el poder fuera "alguien tan malo como la persona anterior".

Por su parte, Israel ya ha avisado: eliminará a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní. "Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación", dijo este miércoles en un comunicado el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

"No importa cuál sea su nombre ni dónde se esconda", añadió. Katz afirmó que él y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, han instruido al Ejército para que hagan uso de "todos los medios" a fin de debilitar, junto a EEUU, las capacidades del régimen y derrocarlo.