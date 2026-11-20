¿Qué ha pasado? La defensa de Chambers, que ejerce el abogado Aitor Martínez, ha hecho esta petición después de que Estados Unidos, al día siguiente de celebrarse la vista de extradición, enviara una carta al tribunal en la que admitía tres errores "sustanciales e involuntarios" en la traducción de los documentos remitidos a España.

El millonario James 'Fergie' Cox Chambers Jr. ha solicitado a la Audiencia Nacional su liberación tras posponerse la decisión sobre su extradición a Estados Unidos. Esto se debe a que el Departamento de Justicia estadounidense reconoció "errores" en la traducción de documentos clave. La defensa, liderada por Aitor Martínez, argumenta que estos errores afectan la gravedad de las acusaciones, que incluyen blanqueo y financiación de Hamás. Chambers, detenido desde julio, niega vínculos terroristas y alega persecución política por su activismo propalestino. La Fiscalía sostiene que los errores no modifican la gravedad de los hechos. El tribunal debe decidir si estos errores justifican su liberación.

El filántropo millonario James 'Fergie' Cox Chambers Jr. ha pedido a la Audiencia Nacional que le deje en libertad tras haber aplazado su decisión sobre su extradición a Estados Unidos a raíz de que el Departamento de Justicia de ese país haya reconocido determinados "errores" en la traducción al español de la documentación aportada a la Justicia española.

La defensa de Chambers, que ejerce el abogado Aitor Martínez, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, ha hecho esta petición después de que Estados Unidos, al día siguiente de celebrarse la vista de extradición, enviara una carta al tribunal en la que admitía tres errores "sustanciales e involuntarios" en la traducción de los documentos remitidos a España y que achacó a la empresa privada a la que encargó traducirlos.

Ante esta revelación, el tribunal de la Audiencia Nacional al que ha correspondido estudiar la petición de entrega, presidido por el juez Fernando Andreu, ha aplazado su decisión para dar traslado a las partes y que informen al respecto, entre ellas la Fiscalía, que en la vista defendió que se cumplían los requisitos para proceder a la extradición, han informado a EFE fuentes de la defensa de Chambers.

Esta situación ha llevado a su abogado a solicitar la inmediata puesta en libertad de Chambers, en prisión desde el 10 de julio tras su detención en Ibiza. Alega que la petición de extradición, defendida en la vista por la Fiscalía, ha pivotado en esa traducción errónea de la declaración que prestó una agente del FBI sobre el acto de protesta en una empresa israelí por el que se reclama. Y es que, según argumenta, las tres alteraciones reconocidas en la traducción afectan a la gravedad de la conducta que se le atribuye a Chambers y sobre la que se construye la calificación de actos de terrorismo.

Según la documentación aportada por las autoridades estadounidenses, en las protestas en la empresa israelí -por las que los acusados juzgados en Estados Unidos fueron condenados a unos 60 días de prisión y por las que a Chambers se le piden 5 años de cárcel- se produjeron incendios y situaciones de riesgo que llevaron a los vigilantes a desenfundar sus armas.

Varios delitos

Chambers está reclamado por delitos de blanqueo, posible financiación de la organización terrorista palestina Hamás y por su participación en dicha protesta. En la vista admitió haber participado en la misma como activista propalestino que es desde adolescente, pero negó haber realizado nunca acciones violentas. En su opinión la petición de extradición de Estados Unidos es maliciosa y fruto de una persecución política auspiciada por el gobierno de Donald Trump por poner su fortuna al servicio de la causa palestina.

"No entiendo por qué he estado en prisión desde julio, podría asumir haber participado en episodios que han causado disturbios, pero (...) se ha construido una narrativa de haber participado en una actividad terrorista" para perjudicarle, lamentó Chambers. Aseguró en este sentido que nunca ha tenido contacto con una organización terrorista ni nunca ha financiado el terrorismo pese a que se le acuse de ello por sus aportaciones económicas a ciertas asociaciones, que, destacó, se realizaron dentro de la legalidad.

El fiscal Juan Hernández Villalba manifestó por su parte que en el caso de que se aceptase la alegación de la defensa de que la traducción no era correcta con respecto a ciertos términos, como el de los incendios y la violencia, ello, a su juicio, carecía de importancia al ser indudable que se produjeron "daños significativos y una situación de riesgo para terceros". Ahora el tribunal, una vez reciba los informes de las partes, debe decidir si el reconocimiento de los fallos en traducción modifica la situación de Chambers y debe ser puesto en libertad.

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