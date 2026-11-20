Los detalles Según un artículo de The New York Times, por el momento se desconoce si chips de Ndivia fueron desviados hacia el sector de la Defensa chino.

The New York Times ha revelado que Alice Huang, acusada de espionaje y relacionada con la industria de Defensa china, mantenía una relación extramatrimonial con Jensen Huang, el recientemente dimitido CEO de Nvidia. Huang, quien cofundó Nvidia en 1993, dejó su cargo el 12 de noviembre tras conocerse sus relaciones extramatrimoniales con varias mujeres. Alice Huang fue directiva de Megaspeed, investigada por desviar procesadores de Nvidia hacia China. Además, Nvidia solicitó vender chips avanzados a una empresa china vinculada a Huang. Se investiga si los procesadores terminaron en la industria armamentística china y si los vínculos de Huang con Defensa son solo personales o también empresariales.

The New York Times ha revelado este viernes que Alice Huang, acusada de espionaje y con la que el recientemente dimitido CEO de Nvidia, Jensen Huang mantenía una relación extramatrimonial, tenía relación con la industria de Defensa china. Por ahora se trata de vínculos personales y familiares, pero no se descarta que también tuvieran carácter empresarial.

Jensen Huang, de 63 años, cofundó Nvidia en 1993 y estuvo al frente de la empresa durante más de tres décadas. Su marcha se produjo el pasado 12 de noviembre, después de que saliera a la luz que mantenía relaciones extramatrimoniales con, al menos, tres mujeres.

La conexión entre Alice Huang y Nvidia podría ir más allá de su relación personal con el directivo. La empresaria fue directiva de Megaspeed, una compañía con sede en Singapur que adquirió miles de millones de dólares en procesadores de Nvidia y que está bajo investigación por la posible desviación de estos hacia China.

Además, según revela el diario estadounidense, la empresa fundada por Jensen Huang solicitó autorización al Departamento de Comercio de Estados Unidos para vender más de 40.000 chips avanzados H200 a New Century Lettall Data Service, una empresa china vinculada a la red empresarial de Alice Huang y que tendría conexiones societarias con Megaspeed.

Con todo, la incógnita ahora es si estos procesadores pudieron acabar en manos de la industria armamentística china. Y en lo que respecta a Alice Huang, se investiga si sus vínculos con el sector de Defensa fueron exclusivamente personales y familiares o si también existió alguna conexión empresarial que pudiera haber facilitado el acceso a esta tecnología.

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