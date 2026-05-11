Trump aboga por suspender el impuesto federal a la gasolina en vista del fracaso de la operación 'Furia Épica' en Irán

Los detalles Mientras sigue el bloqueo en Ormuz, el presidente de EEUU considera que ese impuesto se debería suspender "temporalmente".

Donald Trump expresó su deseo de suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina de 18 centavos en una entrevista con 'CBS News'. Este cambio de postura ocurre tras el rechazo de Irán a una propuesta de paz y el continuo bloqueo del estrecho de Ormuz. Aunque Trump ha afirmado que el precio de la gasolina se normalizará tras la guerra, la situación persiste tras el fracaso de la operación 'Furia Épica'. El 'Proyecto Libertad', iniciado para escoltar barcos comerciales en Ormuz, no ha impactado significativamente en los precios del petróleo. El West Texas Intermediate (WTI) cotiza alrededor de 98 dólares por barril, mientras que el Brent ha alcanzado los 120 dólares.

Donald Trump declaró este lunes en una entrevista en 'CBS News' que desea que el impuesto federal a la gasolina de 18 centavos se suspenda temporalmente. El cambio de criterio de Trump viene tras el último rechazo de la propuesta de paz de Irán y mientras continúa el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense ha repetido durante estos meses que el precio de la gasolina volverá a niveles normales una vez termine la guerra. Sin embargo, esta situación parece alargarse tras el fracaso de la operación 'Furia Épica'.

"Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando baje el precio, permitiremos que se reintroduzca gradualmente", dijo Trump, sin precisar el plazo de aplicación, un día después de que su secretario de Energía, Chris Wright, adelantara que el Gobierno estaba considerando congelar ese gravamen.

Wright aseguró a 'NBC' este domingo que "todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costes para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta Administración".

Los impuestos federales a los combustibles incluyen gravámenes de 18,3 centavos por galón para la gasolina y de 24,3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0,1 centavos por galón para ambos hidrocarburos destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

Como represalia por la guerra, Irán interrumpió el paso por el estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima por donde pasaba el 20% del crudo mundial, lo que ha sumido a los mercados en la incertidumbre, cortado cadenas de suministros y disparado los precios de los hidrocarburos.

El volumen de suministro de petróleo perdido por el conflicto ya alcanza los 14 millones de barriles diarios, según datos compartidos este lunes por la Agencia Internacional de la Energía.

En EEUU los precios de la gasolina ascienden a un promedio nacional de 4,52 dólares por galón este lunes, de acuerdo con la asociación automovilística AAA, lo que representa un aumento de más del 50% desde el inicio de la guerra, hoy en tregua mientras se busca un acuerdo para el fin definitivo del conflicto.

El aumento en el precio de la gasolina está golpeando a los estadounidenses, ya afectados por la inflación, y les ha obligado a ajustar sus hábitos de consumo. La semana pasada, el economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó que el incremento del precio de la gasolina por la guerra de Irán se "revertirá rápidamente" por el alza de la producción de hidrocarburos en el país, que batió récords de exportación de petróleo en abril.

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