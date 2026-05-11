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La UE acuerda imponer nuevas sanciones a los colonos israelíes violentos

Los detalles Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han alcanzado este lunes un acuerdo para imponer nuevas sanciones a los colonos israelíes violentos que actúan en Cisjordania.

Policía fronteriza israelí inspecciona que los palestinos de Al Eizariya cumplan con las órdenes de demolición de sus comerciosPolicía fronteriza israelí inspecciona que los palestinos de Al Eizariya cumplan con las órdenes de demolición de sus comerciosAgencia EFE
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Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han alcanzado este lunes un acuerdo para imponer nuevas sanciones a los colonos israelíes violentos que actúan en Cisjordania, recalcando que "el extremismo y la violencia tienen consecuencias".

La propuesta ya llevaba tiempo sobre la mesa, pero ha sido este lunes cuando ha sido aprobada. "Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de dar luz verde a las sanciones contra los colonos israelíes por la violencia contra los palestinos", ha anunciado la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, a través de X.

Precisamente si esta propuesta no había salido hacia adelante antes era porque el anterior Gobierno húngaro de Viktor Orbán lo vetaba, algo que en esta ocasión ya no ha podido hacer. "Ya era hora de pasar del estancamiento a la acción", ha sentenciado la política estonia, añadiendo que "el extremismo y la violencia tienen consecuencias".

Además, los ministros europeos acordaron también nuevas sanciones contra "figuras destacadas de Hamás". Fuentes diplomáticas recogidas por la Agencia Efe han asegurado que lo acordado "es una señal y un paso importante para recordar que defendemos firmemente el respeto al derecho internacional y que, desde la perspectiva de la UE, no puede haber doble rasero".

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